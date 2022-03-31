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Конгресс FIFA сделал русский язык одним из шести официальных языков организации

rus.postimees.ee
Конгресс FIFA сделал русский язык одним из шести официальных языков организации
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Президент FIFA Джанни Инфантино.
Президент FIFA Джанни Инфантино. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Сегодня, 31 марта, в Дохе состоялся 72-й Конгресс FIFA, сообщает «Чемпионат». Ранее многие СМИ сообщали о том, что на нем может быть принято решение об исключении России из организации.

Однако в итоге Россия не была исключена из FIFA. Более того, Конгресс этот вопрос даже не рассматривал.

Вместо этого было приостановлено членство в FIFA Пакистана, Кении и Зимбабве.

Кроме того, русский язык стал одним из шести официальных языков FIFA. Члены FIFA на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».

Напомним, ранее устав FIFA предусматривал использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком. Перед 72-м конгрессом руководство FIFA предложило добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.

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