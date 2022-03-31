Сегодня, 31 марта, в Дохе состоялся 72-й Конгресс FIFA, сообщает «Чемпионат». Ранее многие СМИ сообщали о том, что на нем может быть принято решение об исключении России из организации.
Конгресс FIFA сделал русский язык одним из шести официальных языков организации
Однако в итоге Россия не была исключена из FIFA. Более того, Конгресс этот вопрос даже не рассматривал.
Вместо этого было приостановлено членство в FIFA Пакистана, Кении и Зимбабве.
Кроме того, русский язык стал одним из шести официальных языков FIFA. Члены FIFA на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».
Напомним, ранее устав FIFA предусматривал использование трёх официальных языков: английского, испанского и французского. Немецкий язык также имеет статус официального по юридическим причинам: штаб-квартира организации находится на территории Швейцарии, где население преимущественно говорит на немецком. Перед 72-м конгрессом руководство FIFA предложило добавить в список официальных языков арабский, португальский и русский.