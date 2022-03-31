Конгресс FIFA сделал русский язык одним из шести официальных языков организации

Однако в итоге Россия не была исключена из FIFA. Более того, Конгресс этот вопрос даже не рассматривал.

Вместо этого было приостановлено членство в FIFA Пакистана, Кении и Зимбабве.

Кроме того, русский язык стал одним из шести официальных языков FIFA. Члены FIFA на голосовании одобрили закрепление русского языка в качестве официального практически единогласно – 187 голосов «за», 4 голоса «против».