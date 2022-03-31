Прибывший из России в Эстонию мужчина пытался выдать себя за беженца из Украины

Через несколько дней в Эстонии он, предъявив тот же паспорт, попытался купить билет на самолет в Таллиннском аэропорту. Поскольку украинский внутренний паспорт не является действительным проездным документом, билет мужчине не продали.

В ходе дополнительной проверки мужчина признался полиции, что имеет двойное гражданство и действующий российский паспорт. Выяснилось, что при въезде в Эстонию он спрятал свой российский паспорт во внутреннюю подкладку куртки - такую рекомендацию он якобы получил в России от сотрудника ФСБ.