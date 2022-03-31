21 марта 64-летний мужчина прибыл в Эстонию из России, представившись украинским военным беженцем и предъявив в качестве доказательства внутренний паспорт гражданина Украины, сообщает Rus.ERR.
Прибывший из России в Эстонию мужчина пытался выдать себя за беженца из Украины
Прибывший из России в Эстонию мужчина пытался выдать себя за беженца из Украины
Через несколько дней в Эстонии он, предъявив тот же паспорт, попытался купить билет на самолет в Таллиннском аэропорту. Поскольку украинский внутренний паспорт не является действительным проездным документом, билет мужчине не продали.
В ходе дополнительной проверки мужчина признался полиции, что имеет двойное гражданство и действующий российский паспорт. Выяснилось, что при въезде в Эстонию он спрятал свой российский паспорт во внутреннюю подкладку куртки - такую рекомендацию он якобы получил в России от сотрудника ФСБ.
Полиция сделала мужчине предписание покинуть страну, 30 марта поздно вечером доставила его к российской границе и оформила пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.