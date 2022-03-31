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Прибывший из России в Эстонию мужчина пытался выдать себя за беженца из Украины

rus.postimees.ee
Прибывший из России в Эстонию мужчина пытался выдать себя за беженца из Украины
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A person shows a Ukrainian passport as people wait outside an immigration office after fleeing Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium, March 13, 2022. REUTERS/Johanna Geron
A person shows a Ukrainian passport as people wait outside an immigration office after fleeing Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium, March 13, 2022. REUTERS/Johanna Geron Фото: JOHANNA GERON

21 марта 64-летний мужчина прибыл в Эстонию из России, представившись украинским военным беженцем и предъявив в качестве доказательства внутренний паспорт гражданина Украины, сообщает Rus.ERR.

Через несколько дней в Эстонии он, предъявив тот же паспорт, попытался купить билет на самолет в Таллиннском аэропорту. Поскольку украинский внутренний паспорт не является действительным проездным документом, билет мужчине не продали.

В ходе дополнительной проверки мужчина признался полиции, что имеет двойное гражданство и действующий российский паспорт. Выяснилось, что при въезде в Эстонию он спрятал свой российский паспорт во внутреннюю подкладку куртки - такую рекомендацию он якобы получил в России от сотрудника ФСБ.

Полиция сделала мужчине предписание покинуть страну, 30 марта поздно вечером доставила его к российской границе и оформила пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

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