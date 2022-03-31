«Украинский сыр» Estover: доброе дело или верх цинизма?

«Я ничего не имею против Estover или любого другого бренда, но вы действительно используете войну, разрушение домов миллионов человек и гибель тысяч для продвижения своего продукта и получения прибыли?» - написал Лука.

По его словам, трудно поверить, что прибыль от этого сыра всего 10 центов за килограмм. Однако, если это так, компания должна производить его лучше. Это означает, что если продать 10 000 полукилограммовых упаковок сыра, то Украине будет пожертвовано 500 евро, что является довольно небольшой суммой.

«Потому что даже если один цент от продаж рекламируемого продукта идет в прибыль компании и этой рекламы ой как много, это стопроцентно неэтичный маркетинг, когда компания буквально пытается заработать деньги ценой крови», - написал Лука.

Из присланного компанией ответа следует, что украинский сыр является акционным товаром, который продается в сетевые магазины по себестоимости продукта, за счет которого Estover покрывает расходы на производство, а не получает прибыль.