Эксперты: рынок недвижимости изменился, но устойчивость по-прежнему на первом месте

В странах Северной Европы здания потребляют более 40% от общего потребления энергии, поэтому важно повышать энергоэффективность зданий для достижения экологических целей, подчеркнул руководитель Северного инвестиционного банка Андре Кюйсвек. Таким образом, одним из основных направлений деятельности банка является устойчивость и, как следствие, инвестиции в экологически чистые здания, сертифицированные по стандартам BREEM и LEED. По словам Кюйсвека, отрицательный Euribor не является нормальной частью экономики, но повышение процентных ставок будет осложнено различными экономическими и фискальными фонами стран ЕС.

Адам Тырха, руководитель шведского исследовательского отдела Newsec, пояснил, что война пока не оказала серьезного влияния на сделки с недвижимостью в странах Северной Европы и Балтии. Однако рост Euribor весьма вероятен, а ускорение инфляции может привести к экономической стагфляции уже в ближайшее время. Вопреки прогнозам, розничная торговля сильно пострадала от пандемии, а заполняемость офисов восстановилась. Заполняемость офисов в странах Северной Европы достигает 70–80%, а в прошлом году, например, количество сделок с торговой недвижимостью было почти вдвое больше, чем в 2019 году. По словам Тырха, интерес к логистической и промышленной недвижимости в пандемический период значительно вырос, особенно среди международных инвесторов.

В гостиничной индустрии, пострадавшей от пандемии, много оптимизма, поскольку желание людей путешествовать даже выше, чем до короны, а личные встречи по-прежнему высоко ценятся в бизнесе, сказал вице-президент концерна Accor в Восточной Европе Франк Реул. Согласно опросу Accor, в этом году люди желают тратить на путешествия на 39% больше, чем в 2019 году.

Пандемия привела к значительным изменениям, а также к так называемой новой нормальности в гостиничном бизнесе: люди хотят дольше оставаться в пункте назначения, ценят экологичность отелей, влияние на местное сообщество и, конечно же, возможность работать. Это становится все более и более важным для путешественников. Поэтому основное внимание было уделено развитию гибридной недвижимости, в которой, помимо гостиничных номеров, есть рабочие помещения и зоны сотрудничества, рестораны, а также зона wellness. В скандинавских и балтийских странах также наблюдается большая тенденция к созданию курортов, которые также разрабатываются с учетом воздействия на местное сообщество. «Если вы хотите преуспеть в сфере гостеприимства, преуспейте в своей категории отелей и создайте ценность для общества», — сказал Реул.