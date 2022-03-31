Устойчивое развитие становится все более важным в сфере недвижимости как для потребителей, так и для инвесторов. Несмотря на то, что пандемия вызвала такие изменения на рынке, как повышенный интерес к логистической недвижимости, офисы и особенно личное общение также считаются важными, заявили ведущие участники международного рынка недвижимости на сегодняшнем форуме Nordic Real Estate Forum. Также эксперты в ближайшее время ожидают роста Euribor.
Эксперты: рынок недвижимости изменился, но устойчивость по-прежнему на первом месте
В странах Северной Европы здания потребляют более 40% от общего потребления энергии, поэтому важно повышать энергоэффективность зданий для достижения экологических целей, подчеркнул руководитель Северного инвестиционного банка Андре Кюйсвек. Таким образом, одним из основных направлений деятельности банка является устойчивость и, как следствие, инвестиции в экологически чистые здания, сертифицированные по стандартам BREEM и LEED. По словам Кюйсвека, отрицательный Euribor не является нормальной частью экономики, но повышение процентных ставок будет осложнено различными экономическими и фискальными фонами стран ЕС.
Адам Тырха, руководитель шведского исследовательского отдела Newsec, пояснил, что война пока не оказала серьезного влияния на сделки с недвижимостью в странах Северной Европы и Балтии. Однако рост Euribor весьма вероятен, а ускорение инфляции может привести к экономической стагфляции уже в ближайшее время. Вопреки прогнозам, розничная торговля сильно пострадала от пандемии, а заполняемость офисов восстановилась. Заполняемость офисов в странах Северной Европы достигает 70–80%, а в прошлом году, например, количество сделок с торговой недвижимостью было почти вдвое больше, чем в 2019 году. По словам Тырха, интерес к логистической и промышленной недвижимости в пандемический период значительно вырос, особенно среди международных инвесторов.
В гостиничной индустрии, пострадавшей от пандемии, много оптимизма, поскольку желание людей путешествовать даже выше, чем до короны, а личные встречи по-прежнему высоко ценятся в бизнесе, сказал вице-президент концерна Accor в Восточной Европе Франк Реул. Согласно опросу Accor, в этом году люди желают тратить на путешествия на 39% больше, чем в 2019 году.
Пандемия привела к значительным изменениям, а также к так называемой новой нормальности в гостиничном бизнесе: люди хотят дольше оставаться в пункте назначения, ценят экологичность отелей, влияние на местное сообщество и, конечно же, возможность работать. Это становится все более и более важным для путешественников. Поэтому основное внимание было уделено развитию гибридной недвижимости, в которой, помимо гостиничных номеров, есть рабочие помещения и зоны сотрудничества, рестораны, а также зона wellness. В скандинавских и балтийских странах также наблюдается большая тенденция к созданию курортов, которые также разрабатываются с учетом воздействия на местное сообщество. «Если вы хотите преуспеть в сфере гостеприимства, преуспейте в своей категории отелей и создайте ценность для общества», — сказал Реул.
Nordic Real Estate Forum
Союз предприятий недвижимости Эстонии организует конференцию по недвижимости вот уже 18 лет. За это время в ней приняли участие свыше 5000 человек из более чем 20 стран и 500 докладчиков из более чем 10 стран. В рамках Nordic Real Estate Forum ведущие бизнесмены и лидеры общественного мнения ежегодно собираются в Таллинне, чтобы обсудить будущее сектора недвижимости.
Nordic Real Estate Forum 2022 проводится в сотрудничестве с East Capital Real Estate, Baltic Horizon, Technopolis Ülemiste, Newsec, Jung и концерном Colonna Group. Организаторы форума: Союз предприятий недвижимости Эстонии, Общество оценщиков недвижимости, Палата маклеров недвижимости и Corpore Konverentsid. Рабочий язык форума – английский.