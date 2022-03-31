Миссию воздушного патрулирования в странах Балтии переняли испанцы и чехи.

Польских военных, которые четыре месяца охраняли воздушное пространство Балтийских стран, и датских военных, которые осуществляли миссию два месяца, сменили испанские летчики с восемью истребителями F-18 Hornet. Их миссия усилена пятью чешскими истребителями Saab JAS 39 Gripen.

«Воздушные силы НАТО обеспечивают безопасность воздушного пространства в странах Балтии. Это особенно важный элемент обороны, теперь мы видим это как никогда отчетливо. Ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, поэтому мы исключительно ценим реагирование НАТО на изменившуюся ситуацию», - сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.

Представители ВВС Испании будут участвовать в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии уже девятый раз, представители ВВС Чехии - четвертый раз.

Завершающие миссию военные Польши и Дании охраняли воздушное пространство Балтийских стран с восемью истребителями F-16 Fighting Falcon.

Миссию воздушной полиции в странах Балтии усилил и контингент Франция, который прибыл на Авиабазу ВВС Эстонии с 13 марта, то есть на 15 дней раньше, чем планировал. Французы участвуют в этой миссии в Эстонии уже третий раз и прибыли туда с четырьмя истребителями Mirage 5F, им будут помогать бельгийские военные с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.