В будущем помогать должникам будет профессиональное доверенное лицо

По словам министра юстиции Марис Лаури, цель изменений – сделать меры помощи предпринимателям и людям, находящимся в затруднительном положении, более понятными, эффективными и менее затратными для всех нуждающихся сторон.

В частности, в результате применения законопроекта будет создано единое заявление о несостоятельности, при подаче которого возможно инициирование процедуры банкротства и списания и реструктуризации долга в отношении должника.

«Процедура реструктуризации долгов физического лица и даже ее инициирование на практике оказались сложными, поскольку формы и условия подачи заявления слишком сложны для должников. Должники также не осведомлены о процессе реструктуризации долга и его возможностях. Мы надеемся изменить это с помощью новой единой системы подачи заявок», — сказала министр.

Согласно недавнему исследованию, проведенному по заказу Министерства финансов, в Эстонии увеличилось количество людей, испытывающих трудности с небольшими кредитами, что свидетельствует о недостаточно ответственном подходе к выдаче кредитов.

Помимо создания единого заявления о неплатежеспособности, будет реорганизована система консультирования должника и увеличена доля консультирования. Консультировать физическое лицо в производстве по неплатежеспособности и помогать ему от начала до конца будет профессиональное доверенное лицо.

По словам министра, производство по санации предприятий станет более эффективным, а производство станет более гибким и снизится риск злоупотреблений.

«Важно, чтобы и кредиторы, и сами компании рассматривали процедуру реорганизации как возможность, а не как опасность или ненадежную сложную бюрократию», — сказала Лаури.

Поправки к коммерческому законодительству предписывают членам правления предпринимать шаги по преодолению неплатежеспособности в условиях ухудшения экономической ситуации и вероятности возникновения неплатежеспособности в будущем, в том числе рассмотреть возможность подачи заявления о реорганизации.