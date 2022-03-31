Согласно сезонно скорректированным данным, безработица в странах ЕС в феврале составляла в среднем 6,2%, а в еврозоне 6,8%.
Eurostat: безработица в странах ЕС в феврале составляла в среднем 6,2%
Eurostat: безработица в странах ЕС в феврале составляла в среднем 6,2%
По данным Eurostat, в феврале в ЕС без работы были 13,267 млн человек, из них 11,155 млн в еврозоне.
В феврале уровень безработицы в Эстонии составлял 5,9%, а в Литве 7%, в Латвии 7,2%.
Самым высоким уровень безработицы в ЕС в феврале был в Испании (12,6%), Греции (11,9%), Италии (8,5%) и Швеции (7,7%), а самым низки в Чехии (2,4%), Польше (3%), Германии и на Мальте (по 3,1%), в Нидерландах (3,4%) и Венгрии (3,7%).
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