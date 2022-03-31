Главе военной разведки Франции генерал Эрик Видо пришлось уволиться из-за того, что он считал военное вторжение России в Украину маловероятным.
Шеф французской разведки, не веривший в нападение России на Украину, покинул свой пост
В то время как американские и британские разведывательные службы точно спрогнозировали планы России начать крупномасштабную военную операцию, французская разведка считала, что агрессия маловероятна.
И вот теперь генерал спецназа Видо, всего семь месяцев назад назначенный на ответственную должность начальника Управления военной разведки, уходит в отставку с формулировкой "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".
Впрочем, как сообщил агентству «Франс пресс» источник в военных кругах, в задачу генерала и его ведомства входило предоставлять руководству данные о действиях, а не намерениях противника. А поскольку служба генерала Видо все же пришла к выводу, что у России имеются все возможности для вторжения в Украину, то в целом, по словам этого самого источника, дальнейшее развитие событий показало, что генерал не ошибся.
Еще в начале марта начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции генерал Тьерри Буркхард признал, что французская разведка не дотягивает до уровня американской или британской разведки, чьи достижения предавались широкой огласке с целью оказания дополнительного давления на президента Путина.
"Американцы сказали, что русские нападут, и не ошиблись, - заявил он тогда в интервью газете Le Monde. - А наша разведка полагала, что цена завоевания Украины была бы чудовищной и что у русских имеются иные возможности свергнуть правительство Владимира Зеленского".
Непонимание истинных планов Путина французской разведкой выглядело еще более несолидно оттого, что президент Эмманюэль Макрон регулярно общался с российским лидером перед самым вторжением 24 февраля.
Впрочем, по словам специалиста по разведке профессора Александра Папаэммануэля, не стоит винить одних лишь военных разведчиков за промахи, допущенные всеми разведслужбами Франции.
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К тому же, для отставки генерала Видо судя по всему были и другие причины.
Буквально через несколько недель после того, как он был назначен на должность шефа военной разведки, Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией на строительство подводных лодок, заключив вместо этого договор о безопасности и сотрудничестве с США и Британией (по условиям пакта AUKUS Австралия сама сможет строить атомные подволные лодки). Французская разведка не смогла предвидеть такой поворот событий, ставший для Франции полной и неприятной неожиданностью и вызвавший дипломатический скандал.