Все больше украинцев находят работу в эстонских магазинах

Руководитель по персоналу Maxima Леа Кимбер сказала, что первый украинский беженец начал работать в одном таллиннском Maxima 17 марта. «В настоящее время у нас заключен трудовой договор с 16 людьми. В основном это работники зала, в небольших магазинах еще и кассиры. Преимущественно они работают в столичных магазинах Maxima, хотя один из первых нанятых нами украинских беженцев также работает в пайдеском Maxima. В среднем в день появляется 10–15 украинских кандидатов, а в рекордные дни — 30–40 украинских кандидатов», — сказала она.