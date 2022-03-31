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Все больше украинцев находят работу в эстонских магазинах

Анне Пыдер
Все больше украинцев находят работу в эстонских магазинах
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Украинки Ольга и Инна рады работать в Selver и очень благодарны за предоставленную возможность.
Украинки Ольга и Инна рады работать в Selver и очень благодарны за предоставленную возможность. Фото: Kristo Kivisoo

Хотя торговые сети Эстонии были готовы предложить работу украинским военным беженцам только в магазинах в крупных городах, найти работу все-таки можно и в небольших населенных пунктах. 

Руководитель по персоналу Maxima Леа Кимбер сказала, что первый украинский беженец начал работать в одном таллиннском Maxima 17 марта. «В настоящее время у нас заключен трудовой договор с 16 людьми. В основном это работники зала, в небольших магазинах еще и кассиры. Преимущественно они работают в столичных магазинах Maxima, хотя один из первых нанятых нами украинских беженцев также работает в пайдеском Maxima. В среднем в день появляется 10–15 украинских кандидатов, а в рекордные дни — 30–40 украинских кандидатов», — сказала она.

По словам Кимбер, торговая Maxima три недели назад открыла прием на работу для украинцев, вынужденных покинуть свой дом. «Это время было очень загруженным для отдела кадров. На сегодняшний день о желании работать у нас сообщили 218 украинцев», - уточнила она.

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