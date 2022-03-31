В Таллинне место в школе предложено более 1500 украинских школьников

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, на сегодняшний день почти все муниципальные школы Таллинна предлагают ученикам из Украины занятия в формате воскресной школы.

«К сожалению, дети из Украины довольно часто меняют учебное заведение – не все дети остаются в той школе, в которую их первоначально определили. Например, семья может быть вынуждена сменить школу после переезда, когда будет найдено постоянное место жительства. Кроме того, многие дети обучаются дистанционно и в соответствии с украинской школьной системой. Действующий сейчас в Таллинне упрощенный режим обучения по типу воскресной школы предполагает другой подход к обучению и располагает к социализации, – пояснил Белобровцев. – Однако мы также готовы открыть школу для украинских детей, и в качестве одного из вариантов рассматривается здание Таллиннского университета на улице Ряэгу, где на первых порах смогут заниматься около 200 учеников. При необходимости мы могли бы сразу же предложить в том же помещении занятия в формате воскресной школы, как это сейчас происходит в наших муниципальных школах».

По словам вице-мэра, место в детском саду было предложено приблизительно 350 детям в возрасте 3-7 лет.

«Мы можем предложить свободные места в детских садах по всему Таллинну, за исключением ясельных групп. Однако по разным причинам многие родители отказались от этих мест, – уточнил Белобровцев. – Тем не менее, стоит еще раз подчеркнуть, что несмотря на возросшую потребность в этой услуге никто в Таллинне не будет лишен места в детском саду или школе. Параллельно идет стандартный процесс распределения мест в школах и комплектация ясельных групп».

Таллинн предлагает возможность получения дошкольного образования (детские сады и центры по присмотру за детьми дошкольного возраста), основного образования (общеобразовательные школы для детей и молодежи, на которых распространяется обязанность посещать школу), профессионального образования, а также участия в деятельности по интересам и занятиях в молодежных центрах. Для того чтобы подать заявление о назначении места в детском саду или школе города Таллинна, военные беженцы из Украины должны обратиться в Таллиннский центр беженцев (ул. Нийне, 2), который передаст информацию о детях, нуждающихся в месте в детском саду или школе, в Таллиннский департамент образования.

Для получения образовательных услуг необходимо иметь временную защиту, эстонский личный код и постоянное место жительства. Военные беженцы из Украины и члены их семей могут подавать в Департамент полиции и погранохраны ходатайства о предоставлении временной защиты, то есть вида на жительство сроком на один год. После предоставления временной защиты военные беженцы получают такие же права, как и у жителей Эстонии, в том числе право здесь учиться.