Украина просит Эстонию, Латвию и Литву закрыть границы с Россией и Беларусью

По словам украинского посла, дипломатическое ведомство ведет переговоры с Министерством инфраструктуры Польши и правительством Польши. Главная цель - полное закрытие границы. При этом даже если это решение не будет принято на уровне Европейского Союза.

Андрей Дещица также сообщил о том, что дипломаты из Украины обсуждают схожие вопросы с Литвой, Латвией и Эстонией.

"Мы также обратились в эти страны, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского Союза - заблокируем полностью любые поставки в Россию", - сказал посол.