Фото ⟩ Истребители ВВС Франции официально встали на стражу неба Эстонии

Французский контингент оснащен истребителями Mirage 2000-5F. В связи с агрессией России против Украины дежурное звено ВВС Франции прибыло на авиабазу Эмари на 15 суток раньше.

Дежурное звено является частью эскадрильи «Аистов» (Cigognes) ВВС Франции, которая расквартирована на авиабазе Люксей (Luxeuil) на Северо-Востоке Франции. Прибывшие в Эмари истребители находятся в круглосуточной готовности, в их задачи входит перехват воздушных целей с целью их идентификации. Ко всему прочему, они станут осуществлять тренировочные полеты.

Фото: Силы обороны Эстонии

Mirage 2000-5F – легкий многофункциональный одномоторный истребитель четвертого поколения, который способен бороться за превосходство в воздухе, наносить удары по сухопутным и морским целям, а также выполнять разведывательные задачи.

Прежде Франция участвовала в миссии по охране воздушного пространства Эстонии и стран Балтии с авиабазы Эмари дважды – в 2018 и 2020 годах.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.