У Европы меньше суток: Путин подписал указ и грозит прекратить поставки газа

"Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - заявил президент РФ.

Путин дал Европе меньше суток, чтобы открыть рублевые счета в российских банках и получать газ pic.twitter.com/EE6WSTwsKF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 31, 2022

"Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей - со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - подчеркнул Путин.

Глава Минфина ФРГ: платить за энергоносители из РФ будем в евро

Германия - крупнейший зарубежный клиент "Газпрома" - уже прокомментировала позицию российской стороны, передает DW. Официальный Берлин продолжит оплачивать российские энергоносители в евро, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Федеративная Республика изучит детали российских требований, добавил он.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой Минфина Франции Бруно Ле Мэром, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин готов ко всем сценариям, включая прекращение поставок российского газа в Европу. По его словам, попытка России разделить западных союзников, требуя оплаты газа в рублях, провалилась. Германский министр добавил, что западные страны не намерены поддаваться на "шантаж" со стороны РФ.

Ранее G7 и Европейская комиссия заявили, что считают требование РФ оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов и призвали компании не выполнять его. В Европе появились опасения в связи с возможным прекращением поставок российского газа на фоне этого заочного спора. Тем не менее, причина роста цен по спотовом рынке - не в ожидании "газового эмбарго", а в похолодании и падении выработки ветрогенерации.