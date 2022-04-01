Студия Postimees: станет ли весенний призыв в российскую армию показателем поддержки россиян войны в Украине?

- Правительство Эстонии одобрило проект поправок в Пенитенциарный кодекс, согласно которым публичная демонстрация враждебных символов будет классифицироваться как проступок, а оказание помощи России в войне против Украины — как уголовное преступление. Если опираться на превалирующие в эстонском обществе настроения, каким может быть прогноз в отношении того, насколько часто будет возникать повод для применения наказаний за такие деяния?

- Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли. Чтобы приобрести российский природный газ, эти страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставляемого с 1 апреля. По словам Путина, в случае отказа от такой схемы оплаты контракты будут аннулированы. Все ведущие покупатели российского газа в Западной Европе ранее категорически отказались оплачивать поставки в рублях. Как может разрешиться эта ситуация?

- CNN и NBC News со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщили о том, что между Владимиром Путиным и Минобороны РФ существует постоянная напряженность, связанная с недоверием Путина к руководству ведомства. Также предполагается, что советники Путина дезинформируют его о проблемах российской армии в Украине и последствиях санкций для российской экономики, потому что боятся сказать ему правду. Если это достоверная информация, как долго может сохраняться такое удерживание Путина в мире иллюзий?