Пт, 1.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Тайм: от Путина могут скрывать информацию, но его приказы исполняются беспрекословно

Павел Соболев
Тайм: от Путина могут скрывать информацию, но его приказы исполняются беспрекословно
Facebook LinkedIn OK Twitter
  • После начала войны россияне поспешили к банкоматам, а не в военкоматы
  • Путинская система пропаганды заработала против самого Путина
  • Встреча Путина с Байденом (как и с Зеленским) кажется невозможной

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм ответил на вопросы, связанные с объявленным в России весенним призывом в армию, с предполагаемой инфоизоляцией Владимира Путина и с другими темами.

- Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, согласно которому в армию должны отправиться почти 135 000 человек. Можно ли согласиться с популярным мнением о том, что подлинный рейтинг поддержки населением России военных действий в Украине станет возможным узнать именно из результатов этого призыва, в том смысле, что многими аналитиками прогнозируется беспрецедентный «уклонизм» от армейской службы на фоне войны?

- Я предлагаю вспомнить о совсем недавних временах, когда говорилось о 80-процентной поддержке Путина со стороны населения России. Однако истинный уровень этой поддержки было можно увидеть на примере того, как население России откликалось на призывы вакцинироваться от коронавируса. Это был, можно сказать, настоящий референдум. Крайне низкий интерес россиян к вакцинации показал, насколько в действительности они доверяют власти. Так что сейчас с этим армейским призывом действительно речь идет словно о втором этапе такого референдума. Пусть Валентина Матвиенко в октябре прошлого года говорила, что россияне выстроятся в очереди в военкоматы в случае военного конфликта, но после 24 февраля люди в России выстрелились в очереди у банкоматов. Так что это будет впрямь хороший тест.

Однако нужно учитывать один нюанс; вполне вероятно, что уклонистов будут просто вылавливать и силком отправлять воевать. Есть информация, что генерал Герасимов на днях поручился своей головой перед Путиным, что он возьмет весь Донбасс; единственная возможность это сделать — отправить туда эти десятки тысяч призывников. Так что вполне вероятно, что уклонистов будут просто ловить и направлять на фронт.

- CNN и NBC News со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщили о том, что в настоящее время между Владимиром Путиным и Минобороны РФ существует постоянная напряженность, связанная с недоверием Путина к руководству министерства. Также предполагается, что советники Путина дезинформируют его о проблемах российской армии в Украине и последствиях санкций для российской экономики, потому что слишком боятся сказать ему правду. Как вы считаете, если это достоверные данные, как долго может сохраняться такое удерживание Путина в мире иллюзий? Как минимум до 9 мая, когда ему предложат объявить о якобы одержанной в Украине победе?

- Конечно, для российской пропаганды не проблема изобразить какую-то победу. Проблема же для Путина состоит в том, что его же собственная система пропаганды стала работать против него. По сути, выступление Мединского в Стамбуле с заявлениями о снижении военной активности — это была в чистом виде попытка прозондировать почву насчет того, как российская элита отнесется к решению отвести российские войска от Киева и Чернигова. Все российские пропагандисты завопили, что Россия должна идти до Киева и что отказ от этих планов был бы предательством, плюс еще Кадыров отметился агрессивными заявлениями, то есть Путин наверняка понял, что элита абсолютно против смягчения позиции России.

В то же самое время я должен признать, что как политический аналитик испытываю сейчас определенный диссонанс; я никода не верил, что Путин живет в инфоизоляции, но в то же время нужно согласиться, что американская разведка давала до сих пор крайне точную информацию о присходящем в окружении Путина, так что вроде бы нужно доверять и тем ее данным, которые касаются сокрытия правдивой информации от Владимира Путина. Но одновременно все-таки очень тяжело представить, что Путин настолько умственно немощен, что не в состоянии сам залезть в компьютер, который у него есть, и посмотреть, как реально обстоят дела. Но если американская разведка права, а она много раз доказывала свою правоту в последнее время, тогда нужно принимать то, что Путин действительно не получает объективной информации от окружения; в то же время нужно обратить внимание, что в обратную сторону информация распространяется отлаженно, в том смысле, что все приказы Путина, даже самые безумные, исполняются, и российская армия продолжает убивать. Бомбежки идут, людей посылают на смерть, все это так и происходит. Все приказы Путина выполняются беспрекословно.

- Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал вчера журналистам, что Владимир Путин в телефонном разговоре сказал ему, что условия для прекращения огня в Украине пока не созрели. По словам Драги, он сам позвонил российскому президенту и сказал, что ему нужно встретиться с Владимиром Зеленским и договориться об остановке военных действий, а Путин ответил, что время еще не пришло. Есть популярное мнение, что Владимир Путин хочет разговаривать не с премьером-министром Италии и уж тем более не с президентом Украины, а с президентом США, но Джо Байден, кажется, сделался для Путина недосягаем. К каким шагам Владимир Путин может прибегнуть ради того, чтобы Джо Байден вступил с ним в диалог, или эта возможность для Путина уже навсегда упущена?

- Я думаю, что такая возможность упущена, потому что мне кажется, что все, что Байден говорил в последнее время о Путине, говорилось американским президентом искренне. Конечно, республиканцы сейчас критикуют Джо Байдена за его неосторожные слова, но это происходит по той причине, что выборы на носу, и они просто должны его критиковать, однако я предполагаю, что Байден совершенно искренне высказал свое отношение к президенту России, и, конечно, после произнесенных слов трудно представить, что Байден сочтет возможным встречаться с Путиным. Также мне очень трудно представить и встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Я не могу вообразить картинку, в рамках которой они находятся в одном помещении. Потому что один из них, мне кажется, должен был бы просто напасть на другого.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх