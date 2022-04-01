Тайм: от Путина могут скрывать информацию, но его приказы исполняются беспрекословно

В то же самое время я должен признать, что как политический аналитик испытываю сейчас определенный диссонанс; я никода не верил, что Путин живет в инфоизоляции, но в то же время нужно согласиться, что американская разведка давала до сих пор крайне точную информацию о присходящем в окружении Путина, так что вроде бы нужно доверять и тем ее данным, которые касаются сокрытия правдивой информации от Владимира Путина. Но одновременно все-таки очень тяжело представить, что Путин настолько умственно немощен, что не в состоянии сам залезть в компьютер, который у него есть, и посмотреть, как реально обстоят дела. Но если американская разведка права, а она много раз доказывала свою правоту в последнее время, тогда нужно принимать то, что Путин действительно не получает объективной информации от окружения; в то же время нужно обратить внимание, что в обратную сторону информация распространяется отлаженно, в том смысле, что все приказы Путина, даже самые безумные, исполняются, и российская армия продолжает убивать. Бомбежки идут, людей посылают на смерть, все это так и происходит. Все приказы Путина выполняются беспрекословно.

- Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал вчера журналистам, что Владимир Путин в телефонном разговоре сказал ему, что условия для прекращения огня в Украине пока не созрели. По словам Драги, он сам позвонил российскому президенту и сказал, что ему нужно встретиться с Владимиром Зеленским и договориться об остановке военных действий, а Путин ответил, что время еще не пришло. Есть популярное мнение, что Владимир Путин хочет разговаривать не с премьером-министром Италии и уж тем более не с президентом Украины, а с президентом США, но Джо Байден, кажется, сделался для Путина недосягаем. К каким шагам Владимир Путин может прибегнуть ради того, чтобы Джо Байден вступил с ним в диалог, или эта возможность для Путина уже навсегда упущена?

- Я думаю, что такая возможность упущена, потому что мне кажется, что все, что Байден говорил в последнее время о Путине, говорилось американским президентом искренне. Конечно, республиканцы сейчас критикуют Джо Байдена за его неосторожные слова, но это происходит по той причине, что выборы на носу, и они просто должны его критиковать, однако я предполагаю, что Байден совершенно искренне высказал свое отношение к президенту России, и, конечно, после произнесенных слов трудно представить, что Байден сочтет возможным встречаться с Путиным. Также мне очень трудно представить и встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Я не могу вообразить картинку, в рамках которой они находятся в одном помещении. Потому что один из них, мне кажется, должен был бы просто напасть на другого.