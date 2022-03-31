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Экс-президент Финляндии извинилась за свои слова об Эстонии

rus.postimees.ee
Экс-президент Финляндии извинилась за свои слова об Эстонии
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Тарья Халонен.
Тарья Халонен. Фото: Marianne Loorents

Экс-президент Финляндии Тарья Халонен принесла извинения за свои слова о системе коллективной безопасности в странах Балтии во времена Советского Союза, передает Yle.

Халонен написала в Twitter, что слова были подобраны неудачно, и они оскорбительны для многих.

Финский экс-президент добавляет, что у стран Балтии, оккупированных Советским Союзом, не было возможности выбора и настоящей безопасности до 1991 года.

Вчера в интервью Yle Халонен обосновала отказ Финляндии от вступления в НАТО одновременно со странами Балтии в 2004 году, в частности, тем, что положение Финляндии отличалось от ситуации в странах Балтии, которым после длительного нахождения в составе СССР было бы сложно самостоятельно выстроить свою оборону.

"В третьих, они [страны Балтии] привыкли во времена Советского Союза к коллективной системе безопасности", – заявила она.

Высказывание Халонен подвергли критике, среди прочих, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и финская писательница Софи Оксанен.

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