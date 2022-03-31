Экс-президент Финляндии извинилась за свои слова об Эстонии

Халонен написала в Twitter, что слова были подобраны неудачно, и они оскорбительны для многих.

Финский экс-президент добавляет, что у стран Балтии, оккупированных Советским Союзом, не было возможности выбора и настоящей безопасности до 1991 года.

Neuvostoliiton miehittäminä maina Baltialla ei ollut todellakaan aidosti omia valinnan mahdollisuuksia eikä oikeaa turvallisuutta ennen vuotta 1991. (2/2) — Tarja Halonen (@TarjaHalonen) March 31, 2022

Вчера в интервью Yle Халонен обосновала отказ Финляндии от вступления в НАТО одновременно со странами Балтии в 2004 году, в частности, тем, что положение Финляндии отличалось от ситуации в странах Балтии, которым после длительного нахождения в составе СССР было бы сложно самостоятельно выстроить свою оборону.

"В третьих, они [страны Балтии] привыкли во времена Советского Союза к коллективной системе безопасности", – заявила она.