Чт, 31.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Легковой автомобиль врезался в городской автобус

rus.postimees.ee
Легковой автомобиль врезался в городской автобус
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Mööda Riia maanteed sõitnud linnaliinibussile sõitis külje pealt sisse mööda Irve tänavat sõitnud Toyota.
Mööda Riia maanteed sõitnud linnaliinibussile sõitis külje pealt sisse mööda Irve tänavat sõitnud Toyota. Фото: Marko Saarm

Сегодня, 31 марта, днем в Вильянди на Рижском шоссе городской автобус попал в ДТП: в него врезался легковой автомобиль Toyota. В автобусе упал один пассажир, который был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. 

В Центр тревоги сообщение о ДТП поступило около 13.10. Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что, к счастью, никто не получил серьезные травмы. Сидевший за рулем легковушки мужчина не отрицал своей вины и для дальнейшего разбирательства стороны обратятся в страховую компанию. 

Полицейские помогали регулировать движение до тех пор, пока не были оформлены необходимые для страховой материалы. В половине второго движение было восстановлено.

Руководитель Вильяндимааского центра общественного транспорта Каупо Казе уточнил, что в ДТП попал автобус номер 6.

Повреждения автобуса и автомобиля легкие. 

Ключевые слова
Наверх