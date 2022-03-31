Легковой автомобиль врезался в городской автобус

В Центр тревоги сообщение о ДТП поступило около 13.10. Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что, к счастью, никто не получил серьезные травмы. Сидевший за рулем легковушки мужчина не отрицал своей вины и для дальнейшего разбирательства стороны обратятся в страховую компанию.