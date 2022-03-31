Сегодня, 31 марта, днем в Вильянди на Рижском шоссе городской автобус попал в ДТП: в него врезался легковой автомобиль Toyota. В автобусе упал один пассажир, который был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.
Легковой автомобиль врезался в городской автобус
Легковой автомобиль врезался в городской автобус
В Центр тревоги сообщение о ДТП поступило около 13.10. Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что, к счастью, никто не получил серьезные травмы. Сидевший за рулем легковушки мужчина не отрицал своей вины и для дальнейшего разбирательства стороны обратятся в страховую компанию.
Полицейские помогали регулировать движение до тех пор, пока не были оформлены необходимые для страховой материалы. В половине второго движение было восстановлено.
Руководитель Вильяндимааского центра общественного транспорта Каупо Казе уточнил, что в ДТП попал автобус номер 6.
Повреждения автобуса и автомобиля легкие.