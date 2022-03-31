Самолеты, связанные с олигархами РФ под санкциями, продолжают полеты

Это следует из данных, собранных британским изданием The Guardian вместе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Материал был обнародован в четверг, 31 марта, передает DW.

Так, Bombardier Global Express, связанный с председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым, совершил перелеты между Женевой, Мюнхеном и Парижем 24 февраля, на следующий день после введения санкций ЕС в отношении чиновника. Журналисты пользовались информацией сайта Flightradar24, которая не дает ответа на вопрос, кто находился на борту, отмечает издание.

Усманов: рейсы из Италии и Германии в сторону Узбекистана

Под санкциями ЕС находится и Алишер Усманов. Два связанных с ним самолета вылетели из Мюнхена и Флоренции в направлении Узбекистана. Оба рейса выполнялись 28 февраля - в тот день, когда ЕС ввел ограничительные меры в отношении бизнесмена и на следующий день после закрытия воздушного пространства Евросоюза для самолетов российских авиакомпаний или принадлежащих россиянам.

Представитель олигарха отверг утверждения о попытках обойти санкции Евросоюза. Вылетевший из Баварии самолет не принадлежит Усманову, который может пользоваться воздушным судном лишь на условиях аренды, объяснил его представитель, не ответив, находился ли бизнесмен на каком-либо из этих самолетов.

Абрамович: бизнес-джет не может вылететь из Латвии

В течение нескольких недель после начала Россией войны с Украиной полеты активно выполняли воздушные суда, связанные с Романом Абрамовичем. Одно из них, бизнес-джет Bombardier Global 6000, сейчас находится на стоянке в Латвии. Власти республики не позволяют ему вылететь, пока власти Люксембурга, где зарегистрирован самолет, не предоставят данные о собственнике, отмечает издание.