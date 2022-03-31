Война в Украине: что будет дальше после переговоров в Стамбуле?

А что говорят немецкие эксперты? Как они оценивают, например, заявление замминистра обороны РФ Александра Фомина о решении "в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях"? Какие сценарии дальнейшего развития событий на украинском театре военных действий они считают наиболее вероятными и реалистичными?

Переговоры или имитация переговоров?

У Маргарете Кляйн, эксперта берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) по политике РФ в сфере обороны и безопасности, поначалу появился было проблеск надежды.

"Но последовавшие вскоре после окончания переговоров в Стамбуле высказывания пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова или Марии Захаровой из МИД, снова заявившей о необходимости "демилитаризации" и "денацификации" Украины, не позволяют говорить об отходе России от своих прежних максималистских позиций", - сказала она в интервью DW.

По мнению эксперта, Кремль вовсе не стремится к поиску компромисса и достижению результата на переговорах, а использует их в качестве паузы, необходимой российской армии для перегруппировки сил и последующего возобновления широкомасштабных военных действий. В том числе, на киевском и черниговском направлениях. "Пока рано говорить о серьезном отношении России к переговорам, что предполагает готовность идти на компромиссы", - считает Кляйн.

Не доверяет миролюбивым заявлениям российских участников переговоров и профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала. Он полагает, что Россия "просто старается потянуть время, укрепить и расширить свои территориальные завоевания на востоке и юге Украины".

Потери России и роль западных вооружений

Отвод же войск с киевского направления, по его словам, это никакая не уступка и никакая не добрая воля, а только "красивое описание" того факта, что Россия потерпела там военное поражение. "В конечном счете это признание военного поражения. Этот город (Киев. - Ред.) не удается окружить, его не удается взять, российские войска несут там тяжелые потери", - заявил Масала в интервью ZDF, второму каналу телевидения ФРГ.

При этом главной причиной успехов украинской армии он называет поставки западных вооружений. "Мы видим, насколько высок боевой дух украинских бойцов, мы видим, что эта армия довольно хорошо обучена, но поставки вооружений, массированная военная поддержка, которую Украине оказывают страны НАТО, являются решающими причинами того, что эта армия не разгромлена российскими вооруженными силами", - уверен Карло Масала.

Он также исходит из того, что американцы делятся с украинцами своими разведданными и консультируют их по тактике ведения боевых действий.

Надежды на смену режима в России

На роль поставок западных вооружений обращает внимание и Маргарете Кляйн: чем больше военная помощь, тем выше шансы украинской армии перейти в контрнаступление. Окончательная же победа Украины в этой войне, считает она, возможна только при условии внутриполитических перемен в России. Можно ли их ожидать?