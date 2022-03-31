В Эстонии запрещена работа Yandex: компания оспорит запрет на деятельность

По словам премьер-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии. «Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex», - сказала она.

Важной причиной введения санкций является недавнее решение России, согласно которому Yandex должен передавать собранные им персональные данные спецслужбам.

«Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для использования приложения Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии», — пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

В качестве санкций на Yandex NV будет наложено ограничение на предоставление услуг и предоставление возможности предоставления услуги в Эстонии. Это означает, что Yandex NV запрещено оказывать услуги по таксоизвозу и посреднические услуги в Эстонии, а также запрещается позволять Yandex прямо или косвенно предоставлять упомянутые услуги.

В результате санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксоизвоза Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы. В целях реализации ограничений и повышения осведомленности Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уведомит владельцев разрешений на перевозку такси о государственных санкциях через регистр экономической деятельности.

Интернет-провайдеры также должны ограничить доступ к связанным с таксоизвозом сайтам и приложениям Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и перестать предлагать обновления приложений.

Ограничение вступило в силу сегодня, 11 апреля.

Yandex оспорит запрет на деятельность

В компании Yandex Go заявили, что сами приостановили работу в Эстонии в ответ на требование правительства. «Мы не стали ждать технической блокировки и отключили сервис сами заранее, чтобы обезопасить водителей и партнеров от возможных трудностей, например, штрафов», - говорится в пресс-сообщении фирмы.

Yandex Go передали, что считают требование властей Эстонии ограничить их работу необоснованным и будут его оспаривать. «Раньше претензий к платформе не было. Сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии, - утверждает компания. - Российский же законопроект, на который ссылаются власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России».