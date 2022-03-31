В начале месяца правительство утвердило внутригосударственные санкции в отношении Yandex NV, запретив деятельность предприятия в Эстонии. Компания заявила, что оспорит это решение.
В Эстонии запрещена работа Yandex: компания оспорит запрет на деятельность
По словам премьер-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии. «Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex», - сказала она.
Важной причиной введения санкций является недавнее решение России, согласно которому Yandex должен передавать собранные им персональные данные спецслужбам.
«Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для использования приложения Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии», — пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.
В качестве санкций на Yandex NV будет наложено ограничение на предоставление услуг и предоставление возможности предоставления услуги в Эстонии. Это означает, что Yandex NV запрещено оказывать услуги по таксоизвозу и посреднические услуги в Эстонии, а также запрещается позволять Yandex прямо или косвенно предоставлять упомянутые услуги.
В результате санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксоизвоза Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы. В целях реализации ограничений и повышения осведомленности Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уведомит владельцев разрешений на перевозку такси о государственных санкциях через регистр экономической деятельности.
Интернет-провайдеры также должны ограничить доступ к связанным с таксоизвозом сайтам и приложениям Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и перестать предлагать обновления приложений.
Ограничение вступило в силу сегодня, 11 апреля.
Yandex оспорит запрет на деятельность
В компании Yandex Go заявили, что сами приостановили работу в Эстонии в ответ на требование правительства. «Мы не стали ждать технической блокировки и отключили сервис сами заранее, чтобы обезопасить водителей и партнеров от возможных трудностей, например, штрафов», - говорится в пресс-сообщении фирмы.
Yandex Go передали, что считают требование властей Эстонии ограничить их работу необоснованным и будут его оспаривать. «Раньше претензий к платформе не было. Сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии, - утверждает компания. - Российский же законопроект, на который ссылаются власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России».
Фирма заверила, что продолжит делать все необходимое, чтобы возобновить работу. Выплаты за все выполненные заказы будут перечислены полностью всем партнерам.