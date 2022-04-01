Эпп Мяэ завоевала на чемпионате Европы по борьбе серебро

Первое очко в финале получила Эпп Мяэ, наказав соперницу за пассивность. Во втором периоде картина поменялась, Адар сравняла счет 1:1. Мяэ попыталась заработать еще балл, но Адар сумела в грамотно выстроенной схватке обеспечить себе победу со счетом 3:1.

Эта медаль – шестая титульная награда в карьере эстонской спортсменки. Также у нее теперь имеется полный комплект медалей, завоеванных на чемпионатах Европы. Кроме того, у нее есть одна серебряная и две бронзовых медали с чемпионатов мира.

Сама Эпп очень довольна результатом, потому что ее подготовка к первому крупному соревнованию года оказалась довольно слабой.

Перед чемпионатом Европы Мяэ в последний раз выходила на ринг в октябре прошлого года, когда завоевала на чемпионате мира в Осло серебро. Затем она взяла паузу и начала лечить травмы. Всего их у спортсменки было три: болело плечо и оба колена.

«На ЧМ я получила серьезное растяжение дельтовидной мышцы, плюс возникли проблемы с обоими коленями. Две из них разрешились отпуском, но левое колено осталось нестабильным. Смогла сделать тестовые тренировки, но на мате колено вело себя непредсказуемо. Понадобилось много времени, чтобы стабилизировать его», - прокомментировала Эпп Мяэ.

Поэтому она должна была сконцентрироваться на лечении, и не смогла выступить на предшествующих чемпионату Европы турнирах. В Будапешт она приехала лишь после одного сбора. С учетом всего этого, понятно, что серебро – отличный результат.

«Нужно быть глупцом, чтобы не радоваться этому», - сказала спортсменка.

Перед главным турниром Эпп Мяэ провела на чемпионате Европы три матча. В четвертьфинале она победила Энрику Ринальди (6:0), в полуфинале Каталину Аксенте (10:0).

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