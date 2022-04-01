Александр Денисов: «FIFA запретила Павелко показать кадры российских преступлений»

Несмотря на нападение России на Украину, FIFA продолжает давать послабления агрессору, а также не позволила президенту УАФ Андрею Павелко во время своего видеообращения к конгрессу продемонстрировать кадры военных преступлений России на территории Украины.

«Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу FIFA. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ. Во-вторых, именно сегодня конгресс FIFA утвердил русский язык, как один из шести официальных языков организации. И последнее. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности FIFA в момент тяжелейшего испытания для Украины», - написал Денисов.