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Евросоюз увеличит закупки СПГ из США для замены российского газа

rus.postimees.ee
Евросоюз увеличит закупки СПГ из США для замены российского газа
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СПГ-танкер.
СПГ-танкер. Фото: Issei Kato

Еврокомиссия на фоне российского вторжения в Украину и угрозы прекращения поставок газа из РФ намерена увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в 2021 году с Соединенными Штатами были согласованы поставки порядка 22 миллиардов кубических метров СПГ в Европу. Сейчас в ЕС рассчитывают на получение дополнительных 15 млрд кубометров СПГ, что соответствует 10% от объемов российского газа, поступающих в ЕС ежегодно, пишет Deutsche Welle.

При этом, подчеркнул представитель Еврокомиссии, поставки из США - лишь один из шагов, которые предпринимают в Евросоюзе для снижения зависимости от российских энергоносителей.

"Мы обсудили вместе со всеми нашими европейскими партнерами, как в дальнейшем диверсифицировать закупки газа, чтобы ограничить его импорт из РФ. Это идет рука об руку с целой серией других мер, направленных на снижение на две трети нашей зависимости от российского газа к концу этого года", - добавил Мамер.

По его словам, в Еврокомиссии рассчитывают, что к следующему году будет предпринят следующий шаг по снижению зависимости от российского газа и объемы дополнительных поставок СПГ в ЕС вырастут еще на 35 млрд кубических метров - до 50 млрд кубометров в год.

Евросоюз отказывается платить за газ в рублях

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам" с 1 апреля. Государства - покупатели ресурса из этого перечня должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа. Банк будет принимать платежи в иностранной валюте и самостоятельно конвертировать ее в рубли, следует из документа.

Несколькими днями ранее Путин потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Страны Евросоюза и "Группы семи" отклонили это требование. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) 30 марта активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.

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