Евросоюз увеличит закупки СПГ из США для замены российского газа

По его словам, в 2021 году с Соединенными Штатами были согласованы поставки порядка 22 миллиардов кубических метров СПГ в Европу. Сейчас в ЕС рассчитывают на получение дополнительных 15 млрд кубометров СПГ, что соответствует 10% от объемов российского газа, поступающих в ЕС ежегодно, пишет Deutsche Welle.

При этом, подчеркнул представитель Еврокомиссии, поставки из США - лишь один из шагов, которые предпринимают в Евросоюзе для снижения зависимости от российских энергоносителей.

"Мы обсудили вместе со всеми нашими европейскими партнерами, как в дальнейшем диверсифицировать закупки газа, чтобы ограничить его импорт из РФ. Это идет рука об руку с целой серией других мер, направленных на снижение на две трети нашей зависимости от российского газа к концу этого года", - добавил Мамер.

По его словам, в Еврокомиссии рассчитывают, что к следующему году будет предпринят следующий шаг по снижению зависимости от российского газа и объемы дополнительных поставок СПГ в ЕС вырастут еще на 35 млрд кубических метров - до 50 млрд кубометров в год.

Евросоюз отказывается платить за газ в рублях

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам" с 1 апреля. Государства - покупатели ресурса из этого перечня должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа. Банк будет принимать платежи в иностранной валюте и самостоятельно конвертировать ее в рубли, следует из документа.