Для Уимблдона Медведев должен подтвердить, что не получает поддержку от Путина

Россию отстранили от чемпионата мира по футболу из-за агрессии в отношении Украины. Однако в теннисе выступление звезд России и Белоруссии разрешено, но выступать они должны под нейтральным флагом – так же, как это было на Олимпиаде.

Сейчас министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон хочет, чтобы все спортсмены из России и Беларуси доказали, что они «действительно нейтральны» - для того, чтобы их допустили до участия в соревнованиях в Великобритании. Для этого требуются «заверения» в том, что они не поддерживаются и не получают денег от Путина или российского режима. Это требование невыполнимо и даже опасно для второй ракетки мира Даниила Медведева и других ведущих звезд, таких как, например, пятая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь).