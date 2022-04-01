Если вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не подпишет декларацию о том, что он не получает поддержку от президента Владимира Путина, он не будет допущен на Уимблдон, сообщает Mirror.
Для Уимблдона Медведев должен подтвердить, что не получает поддержку от Путина
Россию отстранили от чемпионата мира по футболу из-за агрессии в отношении Украины. Однако в теннисе выступление звезд России и Белоруссии разрешено, но выступать они должны под нейтральным флагом – так же, как это было на Олимпиаде.
Сейчас министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон хочет, чтобы все спортсмены из России и Беларуси доказали, что они «действительно нейтральны» - для того, чтобы их допустили до участия в соревнованиях в Великобритании. Для этого требуются «заверения» в том, что они не поддерживаются и не получают денег от Путина или российского режима. Это требование невыполнимо и даже опасно для второй ракетки мира Даниила Медведева и других ведущих звезд, таких как, например, пятая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь).