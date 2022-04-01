Кийк: хотим, чтобы впредь не пришлось вводить коронавирусные ограничения

В интервью " Актуальной камере " Кийк заявил, что до желтого уровня риска осталось 5-6 дней, после этого требование носить маски в помещениях можно будет заменить на рекомендацию, а сделано это будет для того, чтобы избежать коронавирусных ограничений осенью, пишет ERR .

"Важно, чтобы при достижении этой цели у нас было достаточно вакцины для первичных, вторичных и бустерных доз, а также для четвертых. Чтобы было достаточно средств личной защиты, поступили лекарства, улучшились возможности больниц, повысилась сознательность, как справляться с кризисом, появился опыт с четырьмя волнами и пятью штаммами. Целью должно быть преодоление этих волн пандемии в условиях максимально возможного распорядка жизни общества", – сказал министр.