Кирилл Кяро и Андрес Пуустусмаа: как больше любить и меньше ненавидеть

«Жизнь без Биг Мака, или как больше любить и меньше ненавидеть» – так была заявлена тема встречи актера Кирилла Кяро и режиссера Андреса Пуустусмаа с жителями Нарвы. До этого они посетили Силламяэскую гимназию, где беседовали с молодежью.

Творческий вечер или разговор по душам?

В афише было и продолжение заявленной темы: как честно смотреть в глаза и всегда говорить правду; честно обо всем, в том числе и о быстро меняющемся мире вокруг нас. В других объявлениях значилось: тема встречи – культура (была и негласная договоренность с гостями о политике не говорить). Может быть, поэтому во время беседы в Нарвском колледже возникли некоторые разногласия. Часть аудитории ожидала, что разговор будет исключительно о культуре, об актерских и режиссерских работах гостей, об искусстве в целом, ведь многие нарвитяне, особенно старшее поколение, истосковались по прежней, доковидной и довоенной жизни, наполненной разнообразными городскими мероприятиями и интересными культурными событиями. Поэтому и воспринимали эту встречу как творческий вечер.

Другая же часть аудитории ожидала искреннего разговора с известными деятелями кино о самом больном – о современной ситуации, которая привела к тектоническим историческим сдвигам, и для многих поделила жизнь на «до» и «после». Говорить об этом хотели и сами кинематографисты, хотя и пытались ответить на все вопросы. Однако практически все ответы неизменно переключались на волнующую сегодня тему войны.

- Мы можем говорить о каких-то вечных вещах, об искусстве и культуре, но, к сожалению, жизнь иногда к нам стучится и говорит: «Оглянитесь, посмотрите, что происходит вокруг». Сейчас люди гибнут, рушатся города, и относиться к этому спокойно очень сложно, - выразил свое мнение Кирилл Кяро.

О Биг Маке

О нем не было упомянуто словесно, но он подразумевался как олицетворение многих потерянных привычных благ и возможностей, в том числе материальных, которые приносит любая война.

- Я могу сказать, что да, я работал в Москве и зарабатывал, - рассказал Андрес Пуустусмаа, - и там для кино возможностей было больше. Рынок побольше. Сейчас это резко изменилось, и я не скрываю, что не хочу играть в эту игру. Хотя я долгое время жил в России, работал там и даже педагогом был, но пока творится то, что там есть, пока власть ведет себя так, вернуться для меня туда невозможно. Я понимаю и других актеров и деятелей культуры, которые переезжают в разные страны. И дело сейчас не в деньгах, а совсем в другом.