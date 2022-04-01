31 марта в Нарвском колледже состоялась Открытая встреча с известными российско-эстонскими деятелями кино, которые после начала военных действий на территории Украины приехали из Москвы в Эстонию.
Кирилл Кяро и Андрес Пуустусмаа: как больше любить и меньше ненавидеть
«Жизнь без Биг Мака, или как больше любить и меньше ненавидеть» – так была заявлена тема встречи актера Кирилла Кяро и режиссера Андреса Пуустусмаа с жителями Нарвы. До этого они посетили Силламяэскую гимназию, где беседовали с молодежью.
Творческий вечер или разговор по душам?
В афише было и продолжение заявленной темы: как честно смотреть в глаза и всегда говорить правду; честно обо всем, в том числе и о быстро меняющемся мире вокруг нас. В других объявлениях значилось: тема встречи – культура (была и негласная договоренность с гостями о политике не говорить). Может быть, поэтому во время беседы в Нарвском колледже возникли некоторые разногласия. Часть аудитории ожидала, что разговор будет исключительно о культуре, об актерских и режиссерских работах гостей, об искусстве в целом, ведь многие нарвитяне, особенно старшее поколение, истосковались по прежней, доковидной и довоенной жизни, наполненной разнообразными городскими мероприятиями и интересными культурными событиями. Поэтому и воспринимали эту встречу как творческий вечер.
Другая же часть аудитории ожидала искреннего разговора с известными деятелями кино о самом больном – о современной ситуации, которая привела к тектоническим историческим сдвигам, и для многих поделила жизнь на «до» и «после». Говорить об этом хотели и сами кинематографисты, хотя и пытались ответить на все вопросы. Однако практически все ответы неизменно переключались на волнующую сегодня тему войны.
- Мы можем говорить о каких-то вечных вещах, об искусстве и культуре, но, к сожалению, жизнь иногда к нам стучится и говорит: «Оглянитесь, посмотрите, что происходит вокруг». Сейчас люди гибнут, рушатся города, и относиться к этому спокойно очень сложно, - выразил свое мнение Кирилл Кяро.
О Биг Маке
О нем не было упомянуто словесно, но он подразумевался как олицетворение многих потерянных привычных благ и возможностей, в том числе материальных, которые приносит любая война.
- Я могу сказать, что да, я работал в Москве и зарабатывал, - рассказал Андрес Пуустусмаа, - и там для кино возможностей было больше. Рынок побольше. Сейчас это резко изменилось, и я не скрываю, что не хочу играть в эту игру. Хотя я долгое время жил в России, работал там и даже педагогом был, но пока творится то, что там есть, пока власть ведет себя так, вернуться для меня туда невозможно. Я понимаю и других актеров и деятелей культуры, которые переезжают в разные страны. И дело сейчас не в деньгах, а совсем в другом.
Андрес поделился своей тревогой о том, что в России у него остались коллеги и друзья. В Эстонии тоже есть друзья и коллеги, и сейчас в обществе появляется очень болезненное явление, когда люди спрашивают, за кого он. Андрес считает, что однозначного ответа нет, безоговорочно лишь одно: он против любого насилия:
- Я против того, что убивают детей и женщин, мирных жителей, это чудовищно! Это я не могу принять. Также я против русофобии, это другая грань, это неверный путь. Надо понять, что происходит – осторожно и деликатно. Я не думаю, что любой русскоговорящий человек должен сейчас стыдиться и чувствовать вину или испытывать давление.
О мостах и красоте
Кирилл вспомнил, что съемочная группа сериала «Нюхач» состояла в основном из украинцев, а также из эстонцев, русских, литовцев, имеющих разные взгляды на происходящие политические события. Несмотря на это, они договорились во время работы не говорить о политике, чтобы не обидеть друг друга, и чтобы это не помешало работе.
- Это было по-настоящему счастливое время. Мы уважали друг друга, и, как нам казалось, делали что-то хорошее. Во имя нас всех, - вспоминал Кирилл.
Трудности взаимопонимания в это тяжелое время, по мнению кинематографистов, будет возможно преодолеть через межкультурное взаимодействие. Именно культура является одним из мостов, которые в состоянии объединить людей.
- Я узнал, что Эстония прекратила на три года культурные связи с соседями, - сожалеет Кирилл. - И это понятно. Какие могут быть культурные отношения, когда идет война. Но мне кажется, нам надо постараться сохранить себя, человеческое в себе. Очень легко разжечь огонь, и он может появиться и на одной стороне, и на другой, и мне кажется, что вот это меньше всего нам надо делать. Мы живем в таком веке, когда очень много информации. Она нас тревожит, дает нам разные эмоции, и надо уметь отделять достоверные сведения от ложных, хотя это очень трудно. Самое главное – не терять человеческое отношение к своим друзьям, близким, другим людям. Не давать возможность политике нас проглотить и превратить во врагов. И культура – как раз и есть тот мост, который дает нам возможность сделать первый шаг друг к другу. Поэтому я очень расстроен, что культурные отношения у нас заморожены.
Андрес согласен с этим и верит, вслед за Достоевским, что мир может спасти красота.
Почему в Ида-Вирумаа?
Зрители спрашивали, почему Кирилл и Андрес захотели встретиться с жителями нескольких городов Ида-Вирумаа. Кирилл рассказал, что эти места и Нарва для него родные:
- Нарва - город моего детства, моих бабушек и других родных, которые здесь жили, это город моего лета. Наша дача находилась недалеко от Нарва-Йыэсуу, рядом речка, где мы плавали на спор на другой берег (там такое сильное течение), было интересно. Бегали через мост в Ивангород, там было чудесное мороженое. Я думаю, многие уроженцы Нарвы помнят это время.
Кирилл Кяро поинтересовался, приезжают ли сейчас в Нарву театральные коллективы со спектаклями?
- Сейчас – только министры и международные журналисты, - с улыбкой ответила присутствующая на встрече мэр города Карти Райк.
Кирилл вспомнил, как он сам приезжал в Нарву когда-то с театральными гастролями и отметил, что здесь была очень отзывчивая и добрая публика.
О планах в Эстонии
Зрители поинтересовались, чем будут заниматься Кирилл и Андрес, вернувшись в Эстонию.
- Я не могу сказать, что я уехал навсегда, - сообщил Кирилл Кяро. - Дело в том, что я как был между Эстонией и Россией, я так и остаюсь, и ментально я русский, думаю. Что сделать сейчас, пока не знаю. Сделать большой спектакль на злобу дня – кажется, это – самое верное. Какую тему поднимать – наверное, тему изменчивости мира или тему милосердия, необходимости постараться сохранить межкультурные связи и не раздуть огни межнациональных конфликтов, остаться людьми. Это может быть и некое высказывание, и кино. Также буду делать то, что могу сейчас сделать, чтобы помочь попавшим в беду людям – передавать какие-то вещи, поддерживать словом своих близких, друзей, коллег в это непростое время.
- Я считаю, - сказал Андрес Пуустусмаа, - что деятель культуры не должен оставаться в стороне от происходящих процессов. Мы должны высказываться против агрессии. Сейчас очень многие люди находятся под влиянием фейковых новостей, и изменить их сознание очень трудно. Я думаю, что буду ходить в школы, беседовать с детьми, стараться понять, что они думают, почему они так думают, из каких источников они черпают информацию. Спокойно и мирно беседовать, без провокаций. Как эстонец, долгое время живший в России, я думаю, я смогу многое донести до сознания ребят, особенно живущих в Ида-Вирумаа, где сильно одностороннее информационное поле. И снимать кино буду. Уже готов сценарий нового фильма, Кирилл в нем будет играть. Это будет фильм о человеческом выборе. Фильм не о сегодняшних событиях, но действие происходит в современности, и там есть достаточно острые и смелые вещи.
Молодые люди, пришедшие на встречу, задавали также вопросы о перспективности в настоящее время занятия искусством, о востребованности этих профессий, о том, могут ли они дать возможность карьерного роста, приносить доходы. Также зрители интересовались тем, что думают гости вечера о профессиональных взлетах и творческом «выгорании», задавали и другие вопросы, касающиеся актерской и режиссерской специальностей.
После окончания встречи многие люди подходили к гостям и благодарили за выражение своей позиции и за их творчество, желали им оставаться самими собой даже в кардинально меняющихся обстоятельствах и продолжать снимать хорошие фильмы.