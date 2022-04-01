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Путешествующих поездами Elron ждут очередные изменения

BNS
Путешествующих поездами Elron ждут очередные изменения
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Raul Mee

С апреля в поездах компании Elron вновь начнет продаваться билет на перевозку велосипеда. Еще до наступления лета предприятие введет еще одну услугу — бронирование места для велосипеда в вагоне.

Как сообщила BNS пресс-секретарь предприятия Катрин Кульдеркнуп, стоимость билета для велосипеда зависит от продолжительности поездки пассажира и составит половину стоимости обычного билета. На пригородных линиях цена велосипедного билета будет не менее одного евро.

«Хотя с апреля заранее купить велосипедный билет, чтобы забронировать место в вагоне, пока еще будет невозможно, еще до наступления лета такая услуга в билетную систему будет добавлена обязательно», - пообещала Кульдеркнуп.

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