"Лично я еду на смерть". Россия собирает сирийских наемников на войну в Украине - ради чего они готовы рисковать жизнью?

"Лично я еду на смерть, но самое важное - обеспечить моего сына и жену. Будет как в Ливии… Мы получим деньги, поедем и погибнем в чужой стране", - говорится в одном из постов.

По словам "Хассана", он лично знает по меньшей мере 200 человек, собравшихся в Украину ради денег.

"Набор в Украину проходит точно так же, как в свое время в Ливию, - говорит другой собеседник Би-би-си, с которым журналисты связались через "Фейсбук". - В разных регионах [страны] есть специальные пункты. Вы можете отказаться ехать, даже после подачи заявки. Никто не заставляет силой".

На грани голода

Сирия импортирует почти весь свой запас пшеницы из Украины и России. В прошлом месяце правительство ввело нормы на розничную покупку определенных видов товаров, в том числе на муку, изделия из пшеницы и сахар, объяснив это конфликтом между странами-экспортерами.

Овощная лавка в Идлибе, Сирия Фото: AFP

"Из-за войны в Украине очень выросли цены на топливо, еду, питье - на всё", - говорит "Хассан".

Российские государственные СМИ распространяют идею, что сирийские солдаты хотят помочь России в украинском вопросе в благодарность за поддержку, оказанную Москвой сирийскому правительству в ходе недавней гражданской войны.

На самом деле, говорит "Хассан", он сам и другие волонтеры, которых он знает лично, едут исключительно, чтобы заработать. "Россия не хочет терять своих бойцов, когда можно нанять чужих за деньги", - считает он.

По его словам, отобранные кандидатуры пройдут курс обучения в лагере боевой подготовки Хмеймим недалеко от Латакии, после чего их перебросят в Россию.

Би-би-си пока не удалось проверить по независимым источникам, находится ли уже на Украине какая-то часть сирийских боевиков.

По оценкам разных международных организаций, после 11 лет гражданской войны более 60% населения Сирии - порядка 12 млн человек - столкнулись с голодом. И ситуация будет ухудшаться.

Семья "Хассана" не хочет, чтобы он уезжал, но, по его словам, у него нет выбора: "Я должен ехать, мне нужны деньги. Скорее всего, 90% из нас погибнет".

Обычная практика

Привлечение наемных бойцов со стороны во время военных конфликтов - распространенная практика. Правда, чаще всего страны-наниматели стараются это не афишировать.

К примеру, во время второй Карабахской войны в сентябре-ноябре 2020 года журналисты Би-би-си узнали о том, что из подконтрольных Турции сирийских районов в Нагорный Карабах было переправлено несколько сотен наемников, сражавшихся на стороне Азербайджана.

Об этом Арабской службе Би-би-си в самом начале военных действий рассказал один из таких сирийских наемников. Полностью подтвердить его слова журналисты не могли, но он утверждал, что мужчины в возрасте от 17 до 30 лет из северных анклавов Сирии, преимущественно из бедных семей, были завербованы охранять военные посты на границе Афганистана за жалованье до 2 тыс. долларов в месяц.

Баку тогда категорически отвергал эту информацию. Однако к началу декабря Би-би-си располагала свидетельствами уже четырех наемников, побывавших в Нагорном Карабахе.

В России есть и свои наемники, используемые в операциях по всему миру, - в Сирии, странах Африки, а также на Украине. По данным СМИ, для этого используется "ЧВК "Вагнера", которая, согласно многочисленным публикациям, участвовала в операциях на востоке Украины, в Судане, ЦАР и Сирии. Также планировалась отправка подразделений "ЧВК Вагнера" в Ливию, но, судя по всему, она так и не состоялась.