1 апреля? ⟩ В доме с популярным таллиннским рестораном продается квартира с забавной планировкой

Квартира находится в доме, построенном в начале XX века и расположенном в отличном с точки зрения логистики Пельгулинне, где все необходимое для жизни всегда под рукой. То же самое касается планировки квартиры. А именно, душевая кабина с туалетом внутри вы найдете на кухоньке этой маленькой светлой квартиры. Да, вы правильно прочитали, внутри душевой кабины установлен унитаз!

Фото: KV.EE

Так как в квартире площадью 18,3 м2 не очень-то разгуляешься, собственник решил сэкономить на туалете и разместил унитаз в душе. Небольшой кухонный уголок и гостиная с диваном находятся всего в нескольких шагах!

Объявление о продаже недвижимости размещено на эстонском сайте Reddit, где обсуждаются назначение, ценовой класс и разумность планировки квартиры. Например, пользователь D0D считает, что будущий владелец квартиры должен не иметь друзей.

Пользователь JumpShot17 отмечает: «Мрак... 61 000 за сортир на кухне».

Участник Fluffy_Chair2581 видит в такой планировке только практичность и пишет, что жизнь в столице очень быстрая, поэтому планировка квартиры предназначена для того, чтобы одновременно делать три вещи: общаться, есть суп и справлять нужду.

Многим это объявление кажется настолько нелепым, что комментаторы отказываются в него верить.

«Не хватает соседа, который пялится в окно, а в остальном неплохой фотошоп», — пишет rakzcs. «Обычное объявление, вероятно, было бы таким: уникальное и привлекательное решение. Но в это я не могу поверить», — добавляет Eostrix.

Но есть и те, кого это объявление о продаже не удивило. Например, пользователь zopiclown вспоминает аналогичный случай в Нымме, где в кухонном уголке квартиры была установлена ​​небольшая ванна в английском стиле.

Пользователь skleroos вспоминает: «Я когда-то жил в доме с занавеской для душа вместо двери в туалет. Поэтому действия надо было планировать стратегически». Hullwtf, с другой стороны, видел квартиры намного хуже. «Это еще довольно приятный квартирный продукт. На улице Пеплери в Тарту вообще строят шкафы из бетона и будут продавать их по 40-50 штук», — описывает он.