Несмотря на то, что по закону с 1 апреля по дорогам в Эстонии нельзя передвигаться на автомобилях с шипованной резиной, в этом году полиция, с учетом погодных условий, не будет штрафовать за езду на шипованных покрышках.
Полиция: на шипованной резине можно ездить до конца апреля
Полиция: на шипованной резине можно ездить до конца апреля
«В случае затянувшейся весны, зимних дорожных и погодных условий шипованную резину в Эстонии разрешается использовать до 30 апреля, - сообщила BNS ведущий специалист Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго. - Поскольку все метеорологические порталы пока предсказывают минусовую температуру воздуха и в апреле, учитывая переменчивую погоду и необходимость обеспечить безопасность всех участников движения, полиция в апреле не будет штрафовать за езду на шипованной резине».
На следующей неделе синоптики предсказывают еще осадки в виде снега и мокрого снега, дороги по-прежнему могут быть скользкими.