Пт, 1.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Бывшего чемпиона мира по дартсу Теда Хэнки обвинили в изнасиловании

rus.postimees.ee
Бывшего чемпиона мира по дартсу Теда Хэнки обвинили в изнасиловании
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Дартс, иллюстративное фото
Дартс, иллюстративное фото Фото: John Walton/PA

Тед Хэнки, бывший двукратный чемпион мира по дартсу BDO (Ассоциация дартса Великобритании), был обвинен полицией в сексуальном насилии над женщиной, которое произошло в сентябре 2021 года, сообщает Mirror.

Полиция Чешира сообщила, что двукратному победителю чемпионата мира по дартсу BDO Теду Хэнки было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над женщиной в сентябре 2021 года.

Бывший профессиональный игрок в дартс был освобожден под залог и предстанет перед судом в среду, 6 апреля, сообщила полиция. Полицейские силы Чешира заявили: «Королевская служба уголовного преследования уполномочила полицию Чешира предъявить Эдварду Хэнки (54) обвинение в сексуальном насилии над женщиной после изучения полицейского досье. Обвинение связано с инцидентом, произошедшим в Чешире в сентябре 2021 года».

Хэнки выигрывал чемпионат BDO в 2000 и 2009 годах, а также занимал второе место в 2001 и 2004 годах. На пике своей карьеры он прославился выходом на площадку, облаченным в накидку под композицию 2002 года «Be on Your Way» DJ Zany.

Ключевые слова
Наверх