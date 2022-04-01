Тед Хэнки, бывший двукратный чемпион мира по дартсу BDO (Ассоциация дартса Великобритании), был обвинен полицией в сексуальном насилии над женщиной, которое произошло в сентябре 2021 года, сообщает Mirror.
Бывшего чемпиона мира по дартсу Теда Хэнки обвинили в изнасиловании
Полиция Чешира сообщила, что двукратному победителю чемпионата мира по дартсу BDO Теду Хэнки было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над женщиной в сентябре 2021 года.
Бывший профессиональный игрок в дартс был освобожден под залог и предстанет перед судом в среду, 6 апреля, сообщила полиция. Полицейские силы Чешира заявили: «Королевская служба уголовного преследования уполномочила полицию Чешира предъявить Эдварду Хэнки (54) обвинение в сексуальном насилии над женщиной после изучения полицейского досье. Обвинение связано с инцидентом, произошедшим в Чешире в сентябре 2021 года».
Хэнки выигрывал чемпионат BDO в 2000 и 2009 годах, а также занимал второе место в 2001 и 2004 годах. На пике своей карьеры он прославился выходом на площадку, облаченным в накидку под композицию 2002 года «Be on Your Way» DJ Zany.