Бывшего чемпиона мира по дартсу Теда Хэнки обвинили в изнасиловании

Полиция Чешира сообщила, что двукратному победителю чемпионата мира по дартсу BDO Теду Хэнки было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над женщиной в сентябре 2021 года.

Бывший профессиональный игрок в дартс был освобожден под залог и предстанет перед судом в среду, 6 апреля, сообщила полиция. Полицейские силы Чешира заявили: «Королевская служба уголовного преследования уполномочила полицию Чешира предъявить Эдварду Хэнки (54) обвинение в сексуальном насилии над женщиной после изучения полицейского досье. Обвинение связано с инцидентом, произошедшим в Чешире в сентябре 2021 года».