В свободном вещании теперь восемь каналов: добавился 3+

В перечне каналов свободного вещания телеканал 3+ будет занимать позицию номер 5.

«Месяц назад в бесплатном вещании было вдвое меньше каналов, чем сейчас, но война в Украине заставила нас с партнерами действовать быстро, чтобы вывести в бесплатное вещание больше каналов и предоставить людям больше информации. Бесплатное вещание доступно по всей Эстонии и не требует заключения договора с поставщиком услуг, если только вы не хотите пользоваться платными пакетами телевидения. Для просмотра бесплатного эфира вам понадобится антенна на крыше, телевизор и цифровой тюнер – если он не встроен прямо в телевизор», - сказал директор по технологии и ИТ Levira Кристо Каасан.

Исполнительный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур подтвердила, что решение вернуть телеканал 3+ связано с недавними событиями: «Ограничения на российские телеканалы и программы российского производства в связи с происходящим в Украине радикально повысили потребность в качественном местном русскоязычном контенте».

На канале 3+ будут транслировать развлекательные сериалы и фильмы из Украины, Европы, США и Эстонии. Кроме того, TV3 Grupp уже в этом году планирует начать выпуск свежего местного русскоязычного контента. В программу телеканала 3+ входят «Таллиннские новости», «Слуга народа», украинская передача о путешествиях, украинское реалити-шоу «От пацанки до барышни», детективные и приключенческие сериалы, эстонские сериалы «Шлюхи», «Женская война» и другие, а также широкий выбор фильмов.