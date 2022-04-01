У Эстонии нет плана защиты гражданского населения в случае войны

Ведущая Катрин Луст отмечает, что, например, наши северные соседи - финны много думали над этим вопросом, и в Финляндии, с ее населением в 5,5 млн человек на сегодня имеются убежища для более чем 4 млн мирных жителей на случай войны или ядерной катастрофы.