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У Эстонии нет плана защиты гражданского населения в случае войны

Kuuuurija
У Эстонии нет плана защиты гражданского населения в случае войны
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mariliis_kuuuurija_rus_pommivarjendid.mp4
mariliis_kuuuurija_rus_pommivarjendid.mp4 Фото: Pilt videost

Уже больше месяца длится война в Украине. Если украинцы укрываются от огня противника в метро, то возникает закономерный вопрос: куда прятаться эстонскому населению в случае чрезвычайной ситуации. Думала ли наша страна о том, как защитить гражданских жителей в случае катастрофы? Этим вопросом задалась программа Kuuuurija.

Ведущая Катрин Луст отмечает, что, например, наши северные соседи - финны много думали над этим вопросом, и в Финляндии, с ее населением в 5,5 млн человек на сегодня имеются убежища для более чем 4 млн мирных жителей на случай войны или ядерной катастрофы.

Когда Эстония входила в состав Советского Союза, у нас, действительно, были планы по гражданской обороне, напоминает Луст, но с обретением независимости республики эти планы почему-то были выброшены на помойку.

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