Уже больше месяца длится война в Украине. Если украинцы укрываются от огня противника в метро, то возникает закономерный вопрос: куда прятаться эстонскому населению в случае чрезвычайной ситуации. Думала ли наша страна о том, как защитить гражданских жителей в случае катастрофы? Этим вопросом задалась программа Kuuuurija.
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У Эстонии нет плана защиты гражданского населения в случае войны
У Эстонии нет плана защиты гражданского населения в случае войны
Ведущая Катрин Луст отмечает, что, например, наши северные соседи - финны много думали над этим вопросом, и в Финляндии, с ее населением в 5,5 млн человек на сегодня имеются убежища для более чем 4 млн мирных жителей на случай войны или ядерной катастрофы.
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