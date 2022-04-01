Четвертую неделю в Латвии сохраняется самая высокая смертность от Covid-19 среди всех стран ЕС

Оценки ЕЦКПЗ ситуации за предыдущие две недели с 14 по 27 марта показывают, что в Латвии было 111,1 смертей зараженных коронавирусом пациентов на миллион населения. Помимо Латвии, порог в 100 случаев превышен только в Норвегии, где он составляет 109,5 случая на миллион жителей.

Средний уровень смертности среди людей с диагностированным Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 28,3 случая на миллион населения.

В Литве уровень смертности за предыдущие две недели составил 71,6 случая на миллион населения, и она занимает четвертое место среди стран ЕС/ЕЭЗ. В Эстонии зарегистрировано 54,9 умерших на миллион жителей, и в настоящее время она занимает 8-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Оценки ЕЦКПЗ ситуации за предыдущие две недели также показывают, что кумулятивная заболеваемость коронавирусом на 100 000 населения в Латвии составила 2531 случая и Латвия опустилась с 6-го на 9-е место по странам ЕС и ЕЭЗ.

В Литве уровень заболеваемости составляет 2430,1 случая на 100 000 населения, из-за чего страна поднялась с 10-го на 11-е место, а в Эстонии заболеваемость фиксируется на уровне 1519,4 случая на 100 000 населения, и она опустилась с 13-го на 17-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

В странах ЕС/ЕЭЗ средняя двухнедельная заболеваемость "Covid-19" равна 1932,2 случая на 100 000 населения.

Самый высокий уровень заболеваемости по ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был в Австрии - 6357,9 случая на 100 000 населения. Следуют Кипр с 6078,8 случая и Исландия, где зафиксировано 5672,4 случаев на 100 000 населения.