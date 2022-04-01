C 1 апреля вступают в силу изменения в системе родительских компенсаций

Изменения родительских компенсаций и отпусков, которые скоро вступят в силу, обеспечат бóльшую гибкость и удобство как нынешним, так и будущим родителям. Все государственные семейные компенсации и отпуска теперь собраны для родителей в одном месте в среде самообслуживания департамента социального страхования.

С 1 апреля матери могут использовать вместо прежних отпуска по беременности и родам и пособия по рождению материнский отпуск и ежемесячно выплачиваемую матери родительскую компенсацию; родительскую компенсацию можно будет использовать по дням до достижения ребенком трехлетнего возраста, таким образом родители могут распределить получение родительской компенсации на более продолжительный период времени. Сохраняется возможность зарабатывать доход во время получения родительской компенсации, так что, воспитывая ребенка, родитель может работать с нагрузкой, которую выбирает сам.

Если до сего времени родители только на 71-й день жизни ребенка могли решить, кто из них будет получать родительскую компенсацию, то с 1 апреля отцы получат возможность делить родительскую компенсацию с матерями уже по достижении ребенком месячного возраста. Родители получат возможность получать родительскую компенсацию одновременно максимум в течение 60 дней и вместе находиться в родительском отпуске.

В дальнейшем родители будут получать дополнительные отпускные дни за ребёнка индивидуально и с учетом каждого ребенка: у каждого из родителей будет право на 10-дневный детский отпуск на каждого ребенка в возрасте до 14 лет — 20 дней на семью на одного ребенка.

Изменения также снизят нагрузку на работодателей по администрированию отпусков. В дальнейшем ходатайствование о предоставлении детского отпуска и выплате компенсации будет осуществляться через департамент социального страхования, который будет сообщать и работодателю о желании работника взять отпуск.

«При формировании семейной политики мы учитывали, что каждая семья уникальна и у каждой семьи есть свои пожелания и потребности. Система родительских компенсаций станет еще более гибкой с учетом пожеланий родителей. Теперь отцы, которые хотят играть бóльшую роль в воспитании ребенка, также имеют возможность значительно раньше оставаться с ребенком дома, а матери — при желании раньше вернуться на работу», — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

В то же время цель внесения изменений в систему родительских компенсаций и отпусков состоит в том, чтобы обеспечить семьям более гибкие возможности находиться дома с ребенком, работать и более равномерно распределять нагрузку по уходу за ребенком между родителями. По словам министра социальной защиты, чувство экономической стабильности и благополучия способствует более надежным, счастливым и продолжительным семейным отношениям, рождаемости детей, а также совмещению работы и семейной жизни.