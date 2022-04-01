В Эстонии с 1 апреля вступают в силу изменения в системе родительских компенсаций, сообщила пресс-служба департамента социального страхования.
C 1 апреля вступают в силу изменения в системе родительских компенсаций
Изменения родительских компенсаций и отпусков, которые скоро вступят в силу, обеспечат бóльшую гибкость и удобство как нынешним, так и будущим родителям. Все государственные семейные компенсации и отпуска теперь собраны для родителей в одном месте в среде самообслуживания департамента социального страхования.
С 1 апреля матери могут использовать вместо прежних отпуска по беременности и родам и пособия по рождению материнский отпуск и ежемесячно выплачиваемую матери родительскую компенсацию; родительскую компенсацию можно будет использовать по дням до достижения ребенком трехлетнего возраста, таким образом родители могут распределить получение родительской компенсации на более продолжительный период времени. Сохраняется возможность зарабатывать доход во время получения родительской компенсации, так что, воспитывая ребенка, родитель может работать с нагрузкой, которую выбирает сам.
Если до сего времени родители только на 71-й день жизни ребенка могли решить, кто из них будет получать родительскую компенсацию, то с 1 апреля отцы получат возможность делить родительскую компенсацию с матерями уже по достижении ребенком месячного возраста. Родители получат возможность получать родительскую компенсацию одновременно максимум в течение 60 дней и вместе находиться в родительском отпуске.
В дальнейшем родители будут получать дополнительные отпускные дни за ребёнка индивидуально и с учетом каждого ребенка: у каждого из родителей будет право на 10-дневный детский отпуск на каждого ребенка в возрасте до 14 лет — 20 дней на семью на одного ребенка.
Изменения также снизят нагрузку на работодателей по администрированию отпусков. В дальнейшем ходатайствование о предоставлении детского отпуска и выплате компенсации будет осуществляться через департамент социального страхования, который будет сообщать и работодателю о желании работника взять отпуск.
«При формировании семейной политики мы учитывали, что каждая семья уникальна и у каждой семьи есть свои пожелания и потребности. Система родительских компенсаций станет еще более гибкой с учетом пожеланий родителей. Теперь отцы, которые хотят играть бóльшую роль в воспитании ребенка, также имеют возможность значительно раньше оставаться с ребенком дома, а матери — при желании раньше вернуться на работу», — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
В то же время цель внесения изменений в систему родительских компенсаций и отпусков состоит в том, чтобы обеспечить семьям более гибкие возможности находиться дома с ребенком, работать и более равномерно распределять нагрузку по уходу за ребенком между родителями. По словам министра социальной защиты, чувство экономической стабильности и благополучия способствует более надежным, счастливым и продолжительным семейным отношениям, рождаемости детей, а также совмещению работы и семейной жизни.
Руководитель отдела пособий департамента социального страхования Кати Кюмник указала на среду самообслуживания департамента социального страхования, в которой родитель может увидеть все родительские компенсации и отпуска, на которые он имеет право. «Помимо того, что все касающееся компенсаций и отпусков родитель может видеть в среде самообслуживания, мы будем сами связываться с новоиспеченными родителями и сообщать им, на какие компенсации они имеют право», — сказала Кюмник. Так что будущем родителям не нужно бояться что-то упустить.
Родители смогут планировать компенсации и отпуска в среде самообслуживания Департамента социального страхования с 1 апреля, когда будут добавлены новые удобные возможности использования. «Поскольку мы значительно улучшаем возможности нашей среды самообслуживания для родителей, то и с технической точки зрения это тоже большое изменение. Мы уже заранее благодарны родителям за терпение, если из-за изменений возникнут какие-либо задержки при пользовании средой самообслуживания», — сказала Кюмник.
Департамент социального страхования продолжит развивать среду самообслуживания и после вступления изменений в силу: например, осенью будет готов для использования калькулятор, с помощью которого размер родительской компенсации можно будет определить еще до рождения ребенка.
Эстония отличается от других европейских стран более щедрой и гибкой системой родительских компенсаций, позволяющей родителям принимать равное участие в воспитании детей и успешно совмещать работу и семейную жизнь. В 2018 году Рийгикогу принял решение о реорганизации действующей системы родительских компенсаций и отпусков. Изменения внедряются постепенно, и последний этап изменений вступит в силу 1 апреля.
В Эстонии ежегодно рождается в среднем 13–14 тысяч детей. Каждый месяц государство выплачивает родительскую компенсацию примерно 18 500 матерей и отцов. Ежемесячно добавляется около 1500 новых получателей родительской компенсации. 266 000 матерей и отцов имеют право на отпуск по уходу за ребенком. Им пользуются приблизительно 16% родителей.
В 2022 году у 22 000 родителей ребенку исполнится 14 лет. Эти родители смогут использовать все дни своего отпуска по уходу за ребенком в этом году. Доля отцов, получающих родительскую компенсацию, растет: в 2021 году отцы составили 16% всех получателей родительской компенсации. Пять лет назад, в 2017 году, доля отцов, получавших родительскую компенсацию, составляла лишь 8%.
За последние пять лет количество получателей родительской компенсации, получающих доход от работы, также увеличилось с 9% до 19%. Это означает, что родители все чаще пользуются возможностями для совмещения работы и семейной жизни.