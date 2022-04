Лийметс: Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб

После встречи министры примут участие в международной конференции Small States in the UN Security Council: Working for Peace to Overcome the Scourge of War, организованной министерством иностранных дел. Конференция посвящена влиянию военной агрессии России против Украины на ООН при обеспечении международного мира и безопасности, а также шансам небольшой страны в Совете Безопасности ООН в таких условиях. На конференции также будут обсуждаться новые вызовы безопасности, такие как кибербезопасность и влияние климата и конфликтов на женщин и девочек.