Лийметс: Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб

На встрече с Ле Дрианом глава МИД Эстонии Лийметс сказала, что наше давление на Россию с целью прекращения войны и постоянная поддержка Украины по-прежнему очень важны. «Более 140 стран мира признали Россию агрессором в ООН и потребовали прекращения войны. Вот почему мы должны и дальше продолжать сильно поднимать цену боевых действий для России, что мы можем сделать в международном сотрудничестве с наложенными на них санкциями и политической изоляцией страны. Далее следует приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, потому что их деятельность никоим образом не соответствует принципам Совета», — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Говоря о помощи Украине, Лийметс сказала, что нам также необходимо думать о восстановлении пострадавшей от войны страны. «В дополнение к политической поддержке Украины нам также нужны решения как Россия, которая причинила огромные разрушения и ущерб гражданскому населению, восполнит это. Я подняла с моим французским коллегой возможность компенсации ущерба, нанесенного войной, за счет как уже замороженных активов России, так и частичного перенаправления платежей за ископаемое топливо», - добавила министр.

Обсуждая европейскую безопасность министры иностранных дел сосредоточили внимание на НАТО и трансатлантических отношениях. «Долгое время участвуя в совместных с Францией оборонных миссиях, Эстония продемонстрировала широкое понимание общих проблем безопасности и укрепила силу наших союзнических отношений. Говоря об угрозах безопасности нашего региона, очевидна необходимость принятия на Мадридском саммите стратегических решений по усилению защиты восточной линии фронта НАТО. Я поблагодарила своего коллегу из Франции за его значительный вклад в обеспечение безопасности нашего региона», — отметила министр.

Министры иностранных дел также обсудили хорошие двусторонние отношения, уделив особое внимание оборонному и экономическому сотрудничеству, совместной деятельности в Совете Безопасности ООН и ситуации с безопасностью в Сахеле.

После встречи министры примут участие в международной конференции Small States in the UN Security Council: Working for Peace to Overcome the Scourge of War, организованной министерством иностранных дел. Конференция посвящена влиянию военной агрессии России против Украины на ООН при обеспечении международного мира и безопасности, а также шансам небольшой страны в Совете Безопасности ООН в таких условиях. На конференции также будут обсуждаться новые вызовы безопасности, такие как кибербезопасность и влияние климата и конфликтов на женщин и девочек.