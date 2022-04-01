Этой весной мосты Ласнамяэ вновь станут «зелеными»

«Озеленение мостов Ласнамяэ уже стало традицией, мы делаем это уже третий год подряд. До сих пор обратная связь местных жителей была исключительно позитивной. В этом году мы высадим растения на четырех мостах, причем для каждого из них будет создано свое оригинальное решение, а в некоторых случаях – добавлена уличная мебель. Мы хотим, чтобы городское пространство Ласнамяэ стало более удобным и зеленым, и озеленение мостов послужит этой цели», – прокомментировала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Для внесения разнообразия в облик построенных по типовому проекту мостов районная управа уже с 2020 года высаживает на них элементы озеленения. В предстоящий весенне-летний период озеленение появится на мостах Палласти, Линдакиви, Паэ и Саарепийга. Выбор более детального ландшафтного решения зависит от специфики конструкции моста.