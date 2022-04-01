Весной-летом этого года на четырех мостах Лаагна-теэ пройдут работы по озеленению, в результате чего на мостах будут высажены многолетние растения, которые будут украшать городскую среду на протяжении нескольких лет.
Этой весной мосты Ласнамяэ вновь станут «зелеными»
«Озеленение мостов Ласнамяэ уже стало традицией, мы делаем это уже третий год подряд. До сих пор обратная связь местных жителей была исключительно позитивной. В этом году мы высадим растения на четырех мостах, причем для каждого из них будет создано свое оригинальное решение, а в некоторых случаях – добавлена уличная мебель. Мы хотим, чтобы городское пространство Ласнамяэ стало более удобным и зеленым, и озеленение мостов послужит этой цели», – прокомментировала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Для внесения разнообразия в облик построенных по типовому проекту мостов районная управа уже с 2020 года высаживает на них элементы озеленения. В предстоящий весенне-летний период озеленение появится на мостах Палласти, Линдакиви, Паэ и Саарепийга. Выбор более детального ландшафтного решения зависит от специфики конструкции моста.
При выборе растений и цветов действует принцип: они должны быть в состоянии пережить возможное похолодание и при этом быть по-летнему воздушными и яркими. В этом году на мостах будут высажены многолетние растения, которые должны продержаться в течение нескольких лет. Первые посадки пройдут в апреле, а в ближайшие месяцы «зелеными» постепенно станут все четыре моста.