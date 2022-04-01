Компания Circle K снизила цены на топливо

«Мировые цены на нефть на этой неделе стали падать, что также позволяет снизить цены на топливо на АЗС Circle K. Однако мировой рынок очень волатилен, и аналитики ожидают, что в долгосрочной перспективе цены все равно будут расти», - объяснил менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

По его словам, в настоящее время существует несколько факторов, влияющих на рост или снижение цен. Падение цен на мировом рынке вызвано запуском стратегических резервов нефти США и частичным закрытием Шанхая из-за волны COVID-19 в Китае. В то же время на рост цен по-прежнему влияют война в Украине, отказ от российской сырой нефти и самые низкие мировые запасы сырой нефти за последние пять лет.

При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.

Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не распространяет произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.