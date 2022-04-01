Молодая семья из Виймси потеряла в огне свой дом и все имущество

Она призналась, что до сих пор в шоке от случившегося и так и не решилась вернуться на место пожара, чтобы посмотреть на свой дом, который превратился в руины. «У меня не было сил пойти посмотреть. Не знаю, можно ли там вообще что-то восстановить. Я не знаю, что нас ждет впереди».

В роковое утро вся семья еще спала. «Нас разбудил четырехлетний сын», — припоминает Кристи.

Ужасное пробуждение

В тот вечер мать осталась спать с детьми в гостиной, а отец семейства был в спальне на другом конце дома. «К счастью, дети были в гостиной, потому что дым пошел из спальни девочки, — сказала Кристи. — Когда мы поняли, что горит, была полная паника. В такой момент ты действуешь как робот».

Четырехлетний сын первым делом побежал к отцу. «Ребенок подбежал ко мне и сказал, что дом горит. Сначала я не поверил», — признался Калле Руукель. Затем он поспешно натянул штаны и выбежал на улицу с голым торсом. "В комнате не было ни дыма, ни запаха".

Во дворе, у стены дома горела пустая пластиковая бочка для дождевой воды. «За несколько минут пламя охватило дом… Невероятно, как быстро все может произойти», — до сих пор недоумевает отец семейства.

В тот момент, когда он пробегал мимо горящей бочки, ветер повернул в его сторону, и теперь почти вся верхняя часть его тела покрыта ожогами. «Из окна машины скорой помощи я видел, как дети смотрят на горящий дом», — дрожащим голосом вспоминал Калле.

Другие члены семьи не пострадали. «К счастью, мы здоровы, но огонь все унес. Больно, что у двоих маленьких детей больше нет собственного дома», — сказала Кристи.

Семья ничего не смогла взять из погребенного в огне дома, кроме одежды, которая была на них. «Все осталось там, ничего нельзя было взять…»

Желающие помочь семье могут получить необходимую информацию из аккаунта Кристи Руукель в Facebook (Kristi Kris) или по телефону Калле Руукеля 54 574 348.

Семья нашла временное пристанище в социальной квартире Виймси. Помимо муниципалитета, руку помощи также протянули и соседи, которые предложили семье и их собаке комнату и поддержку. «Мое сердце переполнено благодарностью», — говорит мать семейства.

Причина пока не установлена

Сообщение о том, что в деревне Пюйнси волости Виймси открытым пламенем горит двухэтажный частный дом поступило в центр тревоги в субботу в 8.08. На место прибыли спасатели команд Кесклинна, Ласнамяэ, Мууга и Пирита. Кроме того, приехали спасатели-добровольцы из Хюйру и Раэ.

Пока неясно, удастся ли восстановить дом Фото: Konstantin Sednev

Пожарным потребовалось почти четыре часа, чтобы укротить пламя. Семья не смогла предположить, откуда или из-за чего началось возгорание, да и специалисты пока тоже не взялись назвать причину. «Следователь сказал, что это мистика», — отметила Кристи.