Первые результаты переписи населения будут опубликованы в начале июня

Позавчера, 30 марта, Совет по статистике обсудил текущее состояние переписи, вопросы публикации данных и предложения на будущее. Руководитель проекта переписи населения из Департамента статистики Лийна Осила отметила, что опросная часть переписи хоть и завершилась, в ближайшие месяцы продолжится сбор данных из различных государственных регистров.

«Перепись населения, начавшаяся в конце прошлого года, продолжится в виде сбора и анализа данных из регистров. Однако уже сегодня можно утверждать, что на базе регистров будут переписаны все жители Эстонии. Данные, полученные от добровольно заполнивших анкету 600 000 человек, также позволяют уверенно считать перепись удавшейся», – подчеркнула руководитель проекта переписи.

В отличие от предыдущих переписей населения, на этот раз людям не пришлось заполнять длинную анкету, поскольку львиная доля данных поступает из более 30 различных баз данных. Сбор информации, который проводится сейчас и продлится до конца года, затрагивает самые разные сферы и включает использование данных как из регистров народонаселения и строений, так и регистров образования и трудовой деятельности. «Обработка данных началась с проверки, все ли необходимые данные были получены, и насколько однозначно мы их понимаем. Кроме того, из полученных из регистров данных мы начали формировать необходимые признаки переписи», – отметила Осила.

По оценке Осила, уже сейчас следует проанализировать, какие уроки необходимо извлечь из опыта проведения опроса. «Новая методика нынешней переписи, включающая комбинацию сбора данных из регистров, э-опрос и обязательную случайную выборку, а также полученная от людей обратная связь показали, что следует обязательно взвесить полный переход к переписи на базе регистров, – отметила руководитель проекта. – Не все жители, включенные в обязательную выборку, были готовы дополнительно делиться своими данными, испытывая одновременно давление пандемии коронавируса, энергетического кризиса и кризиса безопасности. Кроме того, люди предполагали, что, как и подобает дигигосударству, все данные имеются в регистрах».

Осила добавила, что преобладающая часть данных уже на этот раз будет получена из регистров и на заполнение дополнительной анкеты переписи жителям пришлось потратить совсем мало времени. «Минимальные затраты времени, необходимого на заполнение вопросника, привлекли большое количество людей заполнить анкету добровольно. Тенденции в обществе и нынешний кризис безопасности отчетливо демонстрируют, что необходимость в определенных данных может возникать довольно быстро и часто, поэтому мы по-прежнему поддерживаем идею, что важные для государства актуальные данные могли бы быть собраны в регистрах. Подобное изменение позволило бы использовать требуемые данные в любой момент времени».

Первые результаты переписи Департамент статистики опубликует в начале июня и они касаются территориального размещения населения, его состава по возрасту и полу, а также гражданства, национальности и родного языка. В июле планируется опубликовать данные относительно жилого фонда, в августе – об образовании и далее по темам до конца года. Данные относительно религиозной принадлежности, оценки своего здоровья и владения иностранными языками, полученные в ходе выборочного исследования, будут опубликованы в ноябре.

В ходе переписи населения, начавшейся в конце прошлого года, посредством добровольно заполненной э-анкеты переписаны около 600 000 человек. В феврале продолжилось выборочное исследование, в котором путем телефонного опроса собраны данные жителей, проживающих по адресам, включенным в обязательную случайную выборку (приблизительно более 61 000 человек). Информация, собранная как в ходе э-опроса, так и выборочного исследования, будет дополнена данными из более чем 30 различных регистров.

Совет по статистике, собравшийся 30 марта, состоит из представителей различных министерств, государственных ведомств, научных учреждений и предприятий, и в его задачи входит консультирование и обеспечение функционирования системы государственной статистики.