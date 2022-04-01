Красивый бревенчатый дом ждет новых хозяев в Ляэне-Харьюмаа

Дом, построенный в 2014 году из высококачественных и преимущественно натуральных материалов, расположен вдали от городского шума. Загородный дом, предназначенный в основном для отдыха, находится в хорошем состоянии, обогревается за счет экономичного воздушно-водяного подогрева полов и установленного в гостиной дровяного камина.

Фото: KV.EE

Дом частично двухэтажный, на первом этаже вы найдете двусветную гостиную-кухню-столовую с открытой планировкой, во втором крыле дома - хороший домашний спа, в котором есть и сауна, душевая и туалет. На втором этаже - две спальни.

Фото: KV.EE

Из гостиной и из предбанника можно выйти на окружающую дом террасу. Также на участке расположен большой пруд, где приятно освежиться после парилки. Залив Кейбу находится в нескольких минутах ходьбы.

Фото: KV.EE