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Bolt представил cамокат нового поколения, но в этом году в Эстонии он не появится

Карл-Роберт Пухм
Bolt представил cамокат нового поколения, но в этом году в Эстонии он не появится
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Uus tõukerattamudel Bolt 5.
Uus tõukerattamudel Bolt 5. Фото: Bolt

Транспортная компания Bolt представила публике самокат нового поколения модели Bolt 5, который планируется вывести на улицы европейских городов в количестве не менее 20 000 штук, пишет Postimees.

Новые скутеры сначала поступят в Бельгию, Данию, Германию, Италию, Испанию и Швецию. Скутеры пятого поколения в этом году в Эстонию не поступят.

«Предыдущее, четвертое поколение скутеров Bolt 4 находится на улицах Эстонии менее года, и за такой короткий срок менять модели нецелесообразно», — сказал Postimees специалист Bolt по скутерам Александр Лилишенцев.

По сообщению Bolt, новая модель предназначена для обеспечения максимально безопасного вождения.

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