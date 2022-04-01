Транспортная компания Bolt представила публике самокат нового поколения модели Bolt 5, который планируется вывести на улицы европейских городов в количестве не менее 20 000 штук, пишет Postimees.
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Bolt представил cамокат нового поколения, но в этом году в Эстонии он не появится
Bolt представил cамокат нового поколения, но в этом году в Эстонии он не появится
Новые скутеры сначала поступят в Бельгию, Данию, Германию, Италию, Испанию и Швецию. Скутеры пятого поколения в этом году в Эстонию не поступят.
«Предыдущее, четвертое поколение скутеров Bolt 4 находится на улицах Эстонии менее года, и за такой короткий срок менять модели нецелесообразно», — сказал Postimees специалист Bolt по скутерам Александр Лилишенцев.
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