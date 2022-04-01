Белгородский губернатор заявил об украинском ударе по нефтебазе. Что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами. В соцсетях появились видео, предположительно запечатлевшие эту атаку. Украинские власти и российские военные пока воздерживаются от комментариев.

Что известно о предполагаемом ударе

В 6:06 утра губернатор сообщил в своем телеграм-канале, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В следующем посте он уточнил, что пострадали двое работников базы, их жизни ничего не угрожает, началось расселение жителей с улиц, прилегающих к этому объекту.

В 7:29 губернатор написал: "Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет".

В отличие от предыдущего инцидента 29 марта, когда Гладков писал о взрывах и пожаре на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь, губернатор не стал подчеркивать, что это непроверенная информация, требующая подтверждения министерства обороны России. Минобороны же пока не прокомментировало информацию о вертолетной атаке на нефтебазу в Белгороде.

Украинская сторона также пока не сделала официальных заявлений.

Видео

В соцсетях появилось несколько видео, предположительно запечатлевших инцидент. На одном из них (с камеры видеонаблюдения) видны несколько вспышек, после которых происходят сильные взрывы.

На другом видео изображены огневые удары по объекту на земле, в кадре видны предполагаемые боевые вертолеты.

На еще одном видео вертолеты летят на очень низкой высоте над жилым массивом, а на горизонте видны всполохи.

Достоверность этих видеороликов на данный момент не поддается проверке. Однако государственное агентство РИА Новости пишет так: "В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолетов Ми-24 украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде".

На то, что предполагаемые украинские вертолеты "зашли на территорию России на низкой высоте", обращал внимание губернатор Белгородской области. Возможно, таким образом он хотел объяснить, почему на появление боевой авиации не отреагировала российская система ПВО.

Неделю назад, 25 марта, начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской заявлял, что "в настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны".

Генерал Рудской не уточнял, относится ли это утверждение к армейской авиации, на вооружении которой стоят боевые вертолеты. В утренней сводке российского минобороны в пятницу утверждается, что за время вторжения в Украину были уничтожены 124 самолета и 81 вертолет.