Госпрокуратура предъявила обвинение Керсти Крахт и Хиллару Тедеру

Крахт также обвиняется в том, что просила взятку в крупном размере у Хиллара Тедера, которому предъявлено обвинение в обещании дачи взятки в крупном размере. В связи с этими деяниями Тедер, Крахт и Юри обвиняются в соглашении об отмывании денег, а также Юри обвиняется в посредничестве в даче взятки в крупном размере.

Также Керсти Крахт обвиняется в нарушении ограничения на совершение действий в особо крупном размере. Согласно обвинению, Крахт в качестве советника министра финансов принимала участие в принятии решений в пользу коммерческого товарищества во время, когда задолжала денег этому же коммерческому товариществу.

Помимо этого, Юри предъявлено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия.

По словам ведущего государственного прокурора Таави Перна, обвиняемым вменяется в вину совершение нескольких различных коррупционных преступлений. Весомая часть их рассматривает по сути направление за взятку решений, связанных с методами смягчения кризиса, обусловленного распространением коронавируса. Коррупционные риски, исходящие из этих мер, считали значительными и несколько организаций, связанных с предотвращением коррупции. Вынесение быстрых и имущественно-весомых решений в государственном секторе в условиях кризиса может таить в себе значительные риски, которые, согласно обвинению, реализовались и в данных случаях.

«Согласно обвинению, бизнесменов мотивировали обещать и давать взятку их бизнес-интересы, в том числе желание способствовать своим бизнес-интересам в условиях кризиса через различные меры поддержки. Согласно описанному в обвинении, мотивы прошения и взятия взятки бывшим советником министра финансов скрываются в финансовых затруднениях, так же увеличивших коррупционный риск».

«Подобные коррупционные риски может предотвратить большая открытость государственного сектора при вынесении подобных решений. Так же предупредить коррупцию помогает поправка к закону, вступившая в силу примерно год назад, которая обязует и политических советников министров подавать декларации об интересах и, таким образом, даёт наблюдателям возможность вмешаться, если они заметили коррупционные риски», - добавил Перн.