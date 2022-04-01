Экс-футболист сборной Нидерландов устроил телескандал перед жеребьевкой ЧМ-2022

«Они бросили всех людей за эти десять лет в один котел! Это несправедливо. Люди умирают! Как бы ни было грустно, люди там умирают от жары. Все они попали в один котел: от учителя до уборщицы и строителя. Это то, чем в Катаре жертвуют ради красивых цифр подготовки к ЧМ», – цитирует де Бура Bild.