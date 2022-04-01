За сутки прибавилось 1012 зараженных, скончались четверо

По состоянию на утро 1 апреля в больницах находится 295 пациентов с коронавирусом. Из них 141 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 77 человек, или 54,6% не были вакцинированы, а 64, или 45,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни, из которых в 18 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 17,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом, один из них не был вакцинирован: 74-летний мужчина, 77-летняя женщина, 78-летняя женщина и 84-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 70 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 78 невакцинированных в день.