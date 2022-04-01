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За сутки прибавилось 1012 зараженных, скончались четверо

rus.postimees.ee
За сутки прибавилось 1012 зараженных, скончались четверо
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Коронавирусное отделение.
Коронавирусное отделение. Фото: Madis Veltman

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3728 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1012.

По состоянию на утро 1 апреля в больницах находится 295 пациентов с коронавирусом. Из них 141 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 77 человек, или 54,6% не были вакцинированы, а 64, или 45,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни, из которых в 18 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 17,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом, один из них не был вакцинирован: 74-летний мужчина, 77-летняя женщина, 78-летняя женщина и 84-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 70 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 78 невакцинированных в день.

За сутки была введена 591 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 71 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 444 980 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

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