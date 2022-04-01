Эстонские стартапы столкнулись с двумя проблемами: россияне приехать не могут, другие - не хотят

Массовый отток разработчиков программного обеспечения из России, усилившийся с началом украинской войны, мог привести их в нашу страну, но прекращение выдачи Эстонией стартап-виз поставило на этих надеждах крест, пишет Äripäev, добавляя, что после начала войны в Украине местные технологические компании также столкнулись с тем, что потенциальные сотрудники из других стран боятся переезжать в Эстонию.