Массовый отток разработчиков программного обеспечения из России, усилившийся с началом украинской войны, мог привести их в нашу страну, но прекращение выдачи Эстонией стартап-виз поставило на этих надеждах крест, пишет Äripäev, добавляя, что после начала войны в Украине местные технологические компании также столкнулись с тем, что потенциальные сотрудники из других стран боятся переезжать в Эстонию.
Эстонские стартапы столкнулись с двумя проблемами: россияне приехать не могут, другие - не хотят
Эстонские стартапы столкнулись с двумя проблемами: россияне приехать не могут, другие - не хотят
В связи с тем, что гражданам России и Беларуси не выдают визы, им здесь больше не будут выдавать и стартап-визы визы. Руководитель программы стартап-виз и внешних связей Startup Estonia Анника Ярс отметила, что количество заявок на стартап-визы резко росло из-за заявок из России.
По словам Ярс, количество заявок из Украины и других стран уменьшилось. «Видимо, люди сейчас относятся к Эстонии настороженно и боятся за свою безопасность», — сказала она.
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