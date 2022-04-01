CityBee начнет автоматически предупреждать водителей о превышении скорости

«По данным Департамента полиции и погранохраны, превышение скорости в Эстонии стало социальной нормой, и, делая это, люди больше не понимают серьёзности правонарушения. Интегрированная в транспортные средства CityBee технология помогает улучшать культуру вождения и предотвращать аварии», – рассказал руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.

Хотя, по словам Кивисаара, большая часть пользователей CityBee ответственны и внимательны, но находятся, к сожалению, и те, кто пренебрегает правилами дорожного движения, в том числе ограничениями скоростного режима.

«До сих пор мы оповещали клиентов вручную – в случае превышения скорости в нашу работающую круглосуточно систему поступало предупреждение, которое мы направляли в отдел обслуживания клиентов, сотрудник которого в свою очередь звонил клиенту, прося его снизить скорость», – объяснил Кивисаар.

Новая система отслеживания скорости CityBee определяет в реальном времени как разрешенную скорость на отрезке дороги, так и действительную скорость автомобиля и оповещает водителей автоматически, без вмешательства отдела обслуживания клиентов. Одновременно она позволяет оповещать водителей в тот самый момент, когда они существенно превышают разрешённую скорость.

Водители получают телефонный звонок с записанным предупреждением или сообщение, если они не отвечают на звонок. «Большинство пользователей CityBee направляют телефонные звонки в автомобиль, и зачастую водителю достаточно только увидеть звонок от CityBee, чтобы исправить свой стиль вождения», – рассказал Кивисаар. По его словам, мера необычайно эффективна – из получивших предупреждение более половины исправляются и снимают ногу с педали газа.

Кивисаар добавил, что водители, которые неоднократно превышают скорость и не прислушиваются к предупреждениям, лишаются права использовать арендуемые автомобили CityBee в интересах безопасности водителя и других участников движения.