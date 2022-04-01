Подавшим декларации возвращено 186 млн евро переплаченного подоходного налога

К пятнице налоговые декларации подали 647 200 человек, на основании представленных деклараций возврату подлежат 201 млн евро, эти средства будут возвращены почти 548 000 человек; дополнительной доплате подлежат более 45,4 млн евро, сообщила в пятницу BNS пресс-служба департамента.

97,7% электронных деклараций подается с мобильного телефона или с планшета. Так называемым «одним кликом», когда не нужно что-то добавлять, изменять или исправлять, подана треть деклараций по подоходному налогу.

Пожертвования сделали 3100 человек на общую сумму 137 000 евро.

Срок подачи налоговой декларации истекает 30 апреля. НТД с 26 февраля начал возвращать переплаченный подоходный налог декларировавшим свой доход в электронном виде, а с 19 марта будет возвращать подоходный налог подавшим декларацию на бумаге.