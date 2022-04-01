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Примите участие! ⟩ От горожан зависит, как будет выглядеть зеленый коридор «Путукавяйл»

rus.postimees.ee
От горожан зависит, как будет выглядеть зеленый коридор «Путукавяйл»
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Один из конкурсных эскизов.
Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

Сегодня в Таллинне объявлено народное голосование по выбору победителя из 19 работ, представленных на конкурс инсталляций «Жужжальня» для зеленого коридора «Путукавяйл».

На конкурс инсталляций «Жужжальня» для самого длинного таллиннского парка «Путукавяйл» было представлено 19 работ, из которых будут выбраны три победителя: двух выберет жюри конкурса и один определится в результате народного голосования.

Один из конкурсных эскизов.
Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

«Мы хотим сделать среду "Путукавяйл" более живой и разнообразной. Инсталляции обогатят те участки и места зеленого коридора, которые сегодня кажутся однообразными и нуждаются в эмоциональных акцентах», – пояснил курирующий сферу окружающей среды вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Один из конкурсных эскизов.
Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

«В будущем мы хотели бы активнее добавлять городское искусство, подобное опробованным на тропе "Путукавяйл" инсталляциям, и в другие зеленые зоны Таллинна», – сказал Свет.

На конкурсе ожидались эскизы идей объектов искусства или архитектуры, которые имели бы инновационный и учитывающий специфику места характер и создавались с вниманием к экологии и местной общине.

Один из конкурсных эскизов.
Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

Зоной конкурса была трасса "Путукавяйл" от Палдиского шоссе до Хийу. Работы победителей будут воплощены в жизнь во второй половине 2022 года и останутся на тропе как минимум до конца 2023 года.

Ознакомьтесь с эскизами и проголосуйте за своего фаворита ЗДЕСЬ! Голосование продлится до 12 апреля. 

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