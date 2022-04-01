Примите участие! ⟩ От горожан зависит, как будет выглядеть зеленый коридор «Путукавяйл»

На конкурс инсталляций «Жужжальня» для самого длинного таллиннского парка «Путукавяйл» было представлено 19 работ, из которых будут выбраны три победителя: двух выберет жюри конкурса и один определится в результате народного голосования.

Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

«Мы хотим сделать среду "Путукавяйл" более живой и разнообразной. Инсталляции обогатят те участки и места зеленого коридора, которые сегодня кажутся однообразными и нуждаются в эмоциональных акцентах», – пояснил курирующий сферу окружающей среды вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

«В будущем мы хотели бы активнее добавлять городское искусство, подобное опробованным на тропе "Путукавяйл" инсталляциям, и в другие зеленые зоны Таллинна», – сказал Свет.

На конкурсе ожидались эскизы идей объектов искусства или архитектуры, которые имели бы инновационный и учитывающий специфику места характер и создавались с вниманием к экологии и местной общине.

Один из конкурсных эскизов. Фото: Управа города Таллинна.

Зоной конкурса была трасса "Путукавяйл" от Палдиского шоссе до Хийу. Работы победителей будут воплощены в жизнь во второй половине 2022 года и останутся на тропе как минимум до конца 2023 года.